С помощью австрийских инвесторов в Беларуси будет построен современный завод по переработке древесины

Детали инвестпроекта 22 октября обсуждали в Правительстве. Австрийская компания – крупнейший инвестор в Центральной и Восточной Европе и имеет производства почти в 20 государствах.

В нашей стране завод построят в Сморгони, в Гродненской области. Предполагается, что договор будет подписан в ноябре в Германии на Белорусском инвестиционном форуме, где австрийская компания пожелала принять активное участие.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Как мне доложили, все формальности соблюдены, выполнены. Мы готовы сегодня обсудить и выйти на подписание Инвестиционного Договора по созданию такого предприятия в нашей стране, с инвестициями вашей компании.

Петер Каиндел, владелец и исполнительный директор австрийской компании:

Мы полагаем, что то место в Гродненской области, которое вы нам предложили, является идеальным со всех точек зрения. Основное – это то, что там имеются необходимые ресурсы. Мы сможем использовать наш опыт в сфере деревообработки.