Прямой эфир

С помощью австрийских инвесторов в Беларуси будет построен современный завод по переработке древесины

22 октября 2010 17:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Детали инвестпроекта 22 октября обсуждали в Правительстве. Австрийская компания – крупнейший инвестор в Центральной и Восточной Европе и имеет производства почти в 20 государствах.

В нашей стране завод построят в Сморгони, в Гродненской области. Предполагается, что договор будет подписан в ноябре в Германии на Белорусском инвестиционном форуме, где австрийская компания пожелала принять активное участие.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:
Как мне доложили, все формальности соблюдены, выполнены. Мы готовы сегодня обсудить и выйти на подписание Инвестиционного Договора по созданию такого предприятия в нашей стране, с инвестициями вашей компании.

Петер Каиндел, владелец и исполнительный директор австрийской компании:
Мы полагаем, что то место в Гродненской области, которое вы нам предложили, является идеальным со всех точек зрения. Основное – это то, что там имеются необходимые ресурсы. Мы сможем использовать наш опыт в сфере деревообработки.

# Экономика # Сидорский

Другие новости рубрики

Все новости
22 октября 2010 15:03

В Витебске продано здание библиотеки за 700 миллионов рублей

22 октября 2010 14:51

Австрийцы построят в Беларуси современный завод по переработке древесины

22 октября 2010 14:27

На інвестыцыйным форуме беларусы плануюць зацікавіць будаўніцтвам паліклінікі і ветрапарка