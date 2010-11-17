Белорусскую делегацию на инвестфоруме в Германии возглавит премьер-министр Сергей Сидорский

Во Франкфурте-на-Майне начинает работу Белорусский инвестиционный форум. На нем будет представлено 160 инвестпроектов на сумму свыше $14 млрд. Участникам форума презентуют перспективные направления для вложения денег в сфере промышленности и сельского хозяйства, познакомят с возможными вариантами приватизации белорусских предприятий.

Представители деловых кругов, которые собрались в эти дни во Франкфурте-на-Майне уже называют форум крупнейшим событием в экономической жизни Беларуси. 17 ноября планируется подписание 15 инвестиционных договоров, благодаря которым в Беларусь поступит до $3,5 млрд.

Мероприятие, которое проводится в рамках Европейской финансовой недели, станет вторым по счету общенациональным зарубежным форумом. Всего в инвестфоруме принимают участие 150 представителей бизнес-кругов Беларуси. Формат работы предполагает проведение сразу двух заседаний. Речь пойдет о том, почему выгодно инвестировать в экономику республики и как инвестировать в Беларусь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Белорусскую делегацию возглавит премьер-министр Сергей Сидорский. Продлиться форум всего один день, и завершить его планируют ближе к вечеру. Однако в кулуарах поговаривают, что затянуться форум может и до ночи.