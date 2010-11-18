Беларусь заинтересована в переносе технологий ведущего мирового химического концерна «BASF» на свои предприятия

Об этом заявил премьер-министр Сергей Сидорский после посещения завода немецкой компании. Немецкая компания «BASF» уже сотрудничает с нашими предприятиями. В будущем планируется создание еще нескольких совместных белорусско-германских компаний в химической отрасли.

Концерн «BASF», который включает в себя больше 200 химических предприятий и 100 тысяч сотрудников по всему миру, здесь в Людвигсхафене, называют городом в городе. Да и сам населенный пункт называют «городом-химиком». Предприятие расположилось на территории в 10 квадратных километров. Здесь трудятся 35 тысяч сотрудников. Работает несколько сотен экспериментальных бюро и лабораторий. «BASF» – крупнейшая химическая компания в мире.

Компания занимается разработкой, испытанием, производством и продажей нескольких тысяч продуктов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Это препараты для защиты растений, компоненты пищевой промышленности, а также нефть и газ. Только в прошлом году оборот концерна составил больше 50 миллиардов евро. Акции «BASF» котируются на Франкфуртской, Лондонской и Цюрихской биржах. Как отметил руководитель компании Ульрих Энгель не размеры предприятия являются определяющими показателями, а эффективность.

Ульрих Энгель, член правления компании «BASF SE»:

На «BASF» больше восьми тысяч наименований. И мы имеем возможность большинство этих продуктов выпускать именно здесь, в Людвигсхафене.

В Беларуси представительство «БАСФ» было открыто восемь лет назад. Химическое сырье производства этого концерна импортируются на предприятия нашего «Белнефтехима», используется в производстве автомобилей и бытовой техники. В этом году по оценкам специалистов объемы поставок в Беларусь в денежном эквиваленте составят более 50 миллионов евро.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Здесь из тонны нефти получают более восьми тысяч наименований химической продукции. На наших предприятиях этого нет. Поэтому мы поставили перед собой задачу с тем, чтобы просмотреть возможности переноса технологий.

Всемирно известный концерн сотрудничает с нашими предприятиями по производству краски и средств защиты растений, сообщает корреспонденте телекомпании «Столичное телевидение». Кстати, в последней сфере немецкая компания – мировой лидер. В будущем планируется создание еще нескольких совместных белорусско-германских компаний в этой отрасли. На территории синеокой немецкие инвесторы планируют сотрудничать с могилевским «Химволокном» и лидской «Лакокраской».

Немаловажную роль в привлечении иностранных инвестиций сыграл франкфуртский форум, который завершился 17 ноября в городе на Майне. Белорусская делегация вернулась в Минск более чем с 20 подписанными контрактами на сумму без малого три миллиарда долларов.

Сергей Сидорский:

Крупнейший проект – это строительство нового листопрокатного завода с итальянской компанией в Жлобине. Уже поставили самые короткие сроки: в декабре в течение 5-6 месяцев мы будем иметь жесткий бизнес план с графиком строительства этого завода.

К слову, объем финансирования этого завода – до миллиарда евро. Привлекли иностранный капитал и белорусские сферы финансов, здравоохранения и энергетики. Да и сам факт того, что в форуме приняли участие без малого 800 бизнесменов из 36 стран мира свидетельствует о том, что интерес зарубежных партнеров к инвестициям в нашу страну растет.