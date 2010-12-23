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Сидорский вручил госнаграды заслуженным людям Беларуси

23 декабря 2010 13:00
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Беларусь завершает текущую пятилетку с высокими темпами экономического развития. Об этом заявил сегодня премьер-министр Сергей Сидорский на вручении государственных наград заслуженным людям страны.

В списке награжденных — 31 человек. Это представители промышленности, энергетики, сферы образования и культуры, охраны окружающей среды и спорта. Белорусы отмечены за многолетний труд, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебных обязанностей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вручение госнаград прошло по поручению главы государства.

Фото. Сидорский вручает госнаграды заслуженным людям Беларуси

Фото. Сидорский вручает госнаграды заслуженным людям Беларуси

Фото. Сидорский вручает госнаграды заслуженным людям Беларуси

Фото. Сидорский вручает госнаграды заслуженным людям Беларуси

Фото. Госнаграды

Фото. Госнаграды

Семен Лившиц, генеральный директор завода автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава»:
В последние пять лет мы вообще шагнули вперед, завоевали серьезные рынки в Европе — Германии, Швеции, Франции, Норвегии. Мы отработали новые технологии и конструкции. Я считаю, что особенно в прошлые и позапрошлые годы мы резко увеличили объемы поставок по государственным закупкам.

Людмила Волчек, спортсмен-инструктор национальной команды Республики Беларусь:
Очень приятно, что государство ценит нашу победу, нашу работу. Конечно, поддержка государства — это незыблемая часть нашей деятельности. Впереди этапы Кубка мира, уже после Нового года, и Чемпионат мира в апреле в Ханты-Мансийске. Готовимся.

# общество # Сидорский # Госнаграды

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