Сидорский вручил госнаграды заслуженным людям Беларуси

Беларусь завершает текущую пятилетку с высокими темпами экономического развития. Об этом заявил сегодня премьер-министр Сергей Сидорский на вручении государственных наград заслуженным людям страны.

В списке награжденных — 31 человек. Это представители промышленности, энергетики, сферы образования и культуры, охраны окружающей среды и спорта. Белорусы отмечены за многолетний труд, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебных обязанностей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вручение госнаград прошло по поручению главы государства.

Семен Лившиц, генеральный директор завода автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава»:

В последние пять лет мы вообще шагнули вперед, завоевали серьезные рынки в Европе — Германии, Швеции, Франции, Норвегии. Мы отработали новые технологии и конструкции. Я считаю, что особенно в прошлые и позапрошлые годы мы резко увеличили объемы поставок по государственным закупкам.

Людмила Волчек, спортсмен-инструктор национальной команды Республики Беларусь:

Очень приятно, что государство ценит нашу победу, нашу работу. Конечно, поддержка государства — это незыблемая часть нашей деятельности. Впереди этапы Кубка мира, уже после Нового года, и Чемпионат мира в апреле в Ханты-Мансийске. Готовимся.