С. Сидорский: Не думаю, что сегодня надо принимать какие-то экстраординарные меры и отталкивать товары других стран

На вопросы автора и ведущего программы «Картина мира» Юрия Козиятко отвечает Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь.

Из-за цен на газ у нас, собственно, и большое отрицательное сальдо во внешней торговле: из почти 6 миллиардов 4.5 миллиарда — это СНГ, Россия в наибольшей степени. А как мы собираемся во внешней торговле выравнивать наши купли и продажи? Есть три способа бороться с отрицательным сальдо. Третий способ, наверное, самый плохой — брать кредиты. Еще два способа: больше продавать своей продукции и меньше покупать зарубежной.

Ирландия и Греция брали, и все говорили: «Посмотрите, как хорошо в Ирландии, на первом месте в мире». А сегодня открыли экономику и показали. Если говорить о внешнеторговом сальдо, то, в целом, каждый год Правительство считает объемы экспорта, которые должны компенсировать отрицательное сальдо. Вы знаете, что Президент страны, подписывая Указом макроэкономическое развитие на будущий год, постоянно ставит Правительству планку. В этом году планка — минус 4,6 миллиарда долларов в целом по году.

Мы исходили из тех макроусловий, которые были в прошлом году. И мы исходили из того, что в текущем году и нефть, и газ мы получим в соответствии с нашими договоренностями. Договоренности были в определенной степени изменены, и мы, из-за того, что стали получать меньше нефти на переработку, естественно, в этом году понизили объем поставок нефтепродукции на экспорт. Закупку нефти мы увеличили на 1,2 миллиарда. Мы планировали, что газ в 2010 году будет на уровне 150 долларов, сейчас — 210 долларов. И это нужно отработать всей экономике. Для этого мы максимально увеличили экспорт. Нужно было принимать резкие активные решения по увеличению экспорта традиционной продукции. В целом по всей экономике страны плюс 18% к уровню прошлого года — это мало. Мы сориентировали нашу традиционную экономику на более высокие темпы экономического развития. Мы понимали, что будет меньше нефтепродуктов, на чем же заработать больше валюты? Увеличили экспорт традиционных товаров: машины, грузовики, трактора, стекольная продукция, строительная. Плюсует 35-37% к уровню прошлого года. И каждый месяц этого года мы отжимаем по 340 миллионов плюс сальдо в пользу экспорта. Кроме этого, калий. На калийном рынке замедлилось падение в этом году, цены растут, и мы и там миллионов 600 добавляем в экспорте калия.

Но опять не хватает миллиарда, который нужно искать в экономике. Поэтому, условно, проблема отрицательного сальдо сегодня существует. Нужно искать резервы. Добавляем в той продукции, которая может поддержать экономику, — услуги. В услугах мы имеем почти миллиард сальдо в плюс. Мы больше повезли через нашу страну, больше наши перевозчики и организации стали работать за пределами страны, привлекли валюту — еще миллиард в плюс сальдо.

И мы рассчитываем, конечно, на инвестиции. Инвестиций за девять месяцев текущего года более 6 миллиарда долларов, 1,5 миллиарда прямых инвестиций — все это компенсирует торговый и валютный баланс страны. Кстати, в этой пятилетки мы сделали 185 новых предприятий, с ноля, которые стали поставлять экспортную продукцию. Уже в следующие 3-4 года — порядка 230-250 новых предприятий мы построим в нашей стране, которые будут экспортноориентированы, с малой материалоемкостью, с низкой энергоемкостью и с высокой добавленной стоимостью.

На бытовом уровне люди чаще всего вспоминают белорусские продукты. Молоко и молочные продукты, с некоторыми проблемами, но в Россию продавали мы и продаем. В связи с этим мировой продовольственный кризис нам на руку или нет?

Если вспомнить, то несколько лет назад мы гордились тем, что положительное сальдо у нас было плюс 500 миллионов продовольственными товарами. Уже в этом году будет в пересчете 2,5-3 миллиарда долларов поставок на экспорт. Это все произошло за счет того, что мы развивали комплексные программы: комплексная программа технического перевооружения молочной отрасли, мясной отрасли, консервной. Практически за эту пятилетку мы вывели на новый качественный уровень целый сектор белорусской экономики. Он стал конкурентоспособным на внутреннем рынке, причем, вы знаете, что Президент ставил задачу на минимальное количество добавок, чтобы белорусские товары по цене-качеству, но и по тому, что сегодня заложено в само понятие «качество». Мы одна из первых стран, которая несколько лет назад ввела биопаспорт, и даем зеленый сертификат соответствия продукции, которая использует только натуральное сырье. И этим сегодня мы можем гордиться как внутри страны, так и на внешнем рынке.

Что касается мирового финансового кризиса, то по ценам на ряд товаров мы были дотируемы: например, на говядину, на поставки свинины по молочным продуктам. Но мировой финансовый кризис обрушил многие рынки. И засуха текущего года подвела к тому, что сейчас идет рост потребления сельскохозяйственной продукции. И не только традиционных белорусских продуктов, но и сахара. По последней сводке от 1 декабря цена сахара в мире достигла уровня, которого не было последние 50 лет на мировых рынках. Беларусь, реализовав свою комплексную программу выращивания, переработки, получения сахара, стала экспортной страной. Реализовали программы к традиционным рынкам — картофеля, переработки овощей. Наши предприятия стали конкуренты, и цены стали расти. Поэтому сегодня уровень переработки, уровень рентабельности в сельскохозяйственном производстве по переработке более 20%. И самое главное, что деньги, которые зарабатывают наши оптовые организации и перерабатывающие организации, мы перераспределяем на сельское хозяйство. Крестьянин сегодня получает максимальный доход от того, что он производит. Это дает возможность внутри страны поддерживать собственный рынок, а более 96% нашего рынка — это наши внутренние товары, и на экспортном рынке иметь преимущество.

У нас же большой потенциал. У Вас, Сергей Сергеевич, какой марки холодильник дома стоит?

«Минск».

А когда мы доживем до того момента, когда у российского премьера Путина дома будет стоять холодильник «Минск» или «Атлант»?

Давайте примем решение и подарим ему к Новому году.

Я хочу, чтобы он сам купил. Когда наши холодильники, телевизоры «Горизонт» будут покупать на внешних рынках без сомнения? Не корейские и китайские, которые приемлемы по цене.

Дело в том, что покупатель голосует собственным рублем. В условиях рынка невозможно выйти и сказать: «Покупайте только отечественный товар». Задача стоит в том, чтобы товар был конкурентоспособным. Вспомните, по продовольствию — лет 6 тому назад наши рынки были завалены импортными товарами. Ведь мы же не навязываем сегодня свой товар. Мы его конкурентностью, качеством, натуральностью убедили покупателя брать белорусские товары. В этом и состоит смысл любого предприятия — в том числе, и тракторного завода, и МАЗа, и «Атланта», и «Горизонта» — чтобы товар, который производится и поставляется на внешние рынки был конкурентоспособен в своей стране. Поэтому я не думаю, что сегодня нам надо принимать какие-то экстраординарные меры и отталкивать товары других стран. Наоборот, надо чтобы они конкурировали с белорусским товаром. Будет расти конкурентность белорусской экономики, и будет вытесняться тот товар, который сегодня имеет аналогичное назначение, но будет иметь более высокую цену. И конкурентность цена-качество всегда найдет своего покупателя.

Я не случайно спросил про холодильники. Помните, летом Президент даже проводил специальное совещание по загруженности складов. Сегодня склады на «Атланте» и на других предприятиях опустели?

Дело в том, что Президент страны, проводя эти совещания, давал нам конкретные поручения с тем, чтобы мы не топтались на месте на тех рынках, на которых традиционно присутствуем. Сами склады ведь не разгружаются.

За последние два года, кризиса и текущего года, мы создали в три раза больше сборочных предприятий за пределами страны. Если в 2008 году у нас было 27 сборочных предприятия за пределами страны, то в 2010 – их 92. В три раза.

Важно, чтобы мы свою продукцию переместили в те страны, где есть платежеспособность, не покидая своих традиционных рынков. Главное, чтобы мы понимали, что инфраструктура продаж и товаропроводящие сети должны работать на экономику Беларуси. Мы столкнулись с тем, что в наших товаропроводящих сетях были представители тех государств, которые были заинтересованы в том, чтобы торговать на себя.

Проведена колоссальная работа, чтобы 50-процентный пакет акций принадлежал белорусам. 3,5 тысячи товаропроводящих сетей мы имеем за пределами Беларуси. Кризис подвинул нас к тому, чтобы искать рынки в тех странах, где мы не присутствуем. За последние два года мы вышли на рынки 34 новых стран. Мы пошли на рынки Малайзии, Таиланда, страны Африки, Латинской Америки.

Мы внимательно следим за каждой отраслью, подотраслью. На складах должен быть ассортимент. Этот ассортимент касается также зимы и лета. Есть ассортимент холодильников. Но зимой их меньше берут.

Все надо смотреть в динамике. Это сложный, непростой механизм. Его нужно на пульсе держать каждый день. Мы в сложных условиях не потеряли наши предприятия.

Мы не просто не потерялись, а вышли из кризиса с меньшими потерями, чем другие страны. Например, Греция, Испания, Португалия, Ирландия – это те страны, которым до кризиса можно было позавидовать. А сейчас мы оказались, может, даже в лучших условиях.

Главный вывод из того, почему мы удержались в этом кризисе, – это то, что мы активно занимались инновационной политикой. Практически все отрасли нашей экономики в течение последних лет модернизировались. Они не были в застойном периоде. Мы хоть на шаг, но опережали в какой-то части наших конкурентов. Там, где мы отставали на шаг, стремились их догнать.

Например, тракторный завод сделал 60 тысяч тракторов, и все продал. Да, немного меньше, чем в докризисный период. Но он сделал и продал. «Гомсельмаш» в жесточайшей конкуренции работал на внешних рынках. Сделал и продал свою технику.

Правительство видело свою роль в том, чтобы поддержать экспортеров. Мы поддержали их процентными ставками. Через фонд национального развития. Мы создали агентство по страховым услугам. Мы страхуем наш экспорт, помогая экспортерам. Мы пошли на то, что из бюджета в сложный финансовый год поддержали наших экспортеров через лизинг. Наша техника пошла в лизинг за пределы Беларуси. Целый комплекс мер помог в непростых сложных условиях нам выжить.

Также я думаю, что сработал административный ресурс, которого многие боялись. То, что мы делали у себя, ощупывая и спокойно принимая решения, оказалось абсолютно верным.