В. Андрейченко: Каждый гражданин обязан голосовать не механически, нужно делать это осознанно

Сегодня свою гражданскую позицию активно проявляют самые известные люди страны.

Больше всего узнаваемых лиц на 48 избирательном участке. Свой выбор здесь сделали премьер-министр Сергей Сидорский и председатель Палаты Представителей Национального собрания страны Владимир Андрейченко, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Спикер нижней палаты Парламента пообщался с международными наблюдателями. Белорусский премьер в свою очередь признался, что сегодня для него – особенный день – ровно 7 лет назад парламент утвердил полномочия правительства и за эти годы была проведена плодотворная работа. Сергей Сидорский отметил, что сегодня отдал свой голос за стабильность.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Страна сегодня делает свой выбор — выбор за стабильность, выбор за развитие и ту жизнь, которую мы с вами на протяжении последних лет создаем для наших граждан.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Это выборы, конечно, уникальны. Внесены изменения в избирательное законодательство, значительно расширены возможности для участия политических партий, общественных объединений. Каждый гражданин обязан голосовать не механически, нужно делать это осознанно. Поэтому я сегодня проголосовал за будущее Беларуси, за будущее наших детей.