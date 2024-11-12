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Литва увеличит расходы на оборону до 5,5 % от ВВП

12 ноября 2024 19:46
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Уроки истории, очевидно, усвоили не все. Коллективный Запад руками НАТО продолжает активно вооружаться. Так президент Литвы призвал увеличить расходы страны на оборону до 5,5 % от ВВП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва увеличит расходы на оборону до 5,5 % от ВВП-2

Это крайне серьезный показатель. В других государствах ЕС он в среднем в два раза меньше. А вот Вильнюсу теперь придется отыскать в бюджете дополнительные 14 миллиардов евро уже к 2030-му году. Финансировать планы властей при этом снова будут обычные жители. Но это уже общеприбалтийская тенденция. Латвия тоже решает сделать очередной шаг в сторону милитаризации. Рига закупит у Испании партию бронетехники на 250 миллионов евро. Эти деньги налогоплательщиков пойдут на повышение мобильности вооруженных сил страны. Детали сделки не раскрываются.

# НАТО

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