Волошин: западному истеблишменту сегодня неудобно видеть белорусскую риторику

Александр Волошин, член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера:

А представляете, насколько неудобно западному истеблишменту видеть вот эту вот риторику? Представляете, насколько неудобно в принципе показать Беларусь, показать ту модель? Они же рассказывали, что госуправление неэффективно, невозможно. И вот как им показать своим избирателям ту сверхэффективную модель госуправления, которая реализована в Беларуси? Я ее назову сверхэффективной моделью госуправления. И мы помним период того же коронавируса, мы помним, как Беларусь спокойно, без истерики, не закрывая, прошла эту историю. И когда все сходили с ума, весь мир сходил с ума, Беларусь показала пример того, как можно решать вот такие сложные мировые задачи. Удобно это?

Конечно, неудобно. Это бельмо на глазу, и не со свободой слова, не с правами человека кто-то борется, нам это понятно. А все борются с тем, что неудобно, как объяснить своему избирателю, что что-то мы делаем, наверное, неправильно. И вы правильно сказали вот до этого про закрытие шахт на Кузбассе и так далее. Но ведь понимаете, здесь абсурд идет намного дальше. Ведь они же бьют сегодня по своей экономике. Они же уничтожают сегодня у себя сельское хозяйство. Они гробят сегодня у себя промышленность. В ущерб своим национальным интересам. Ну это же просто какой-то сюр, театр абсурда. И мы выступаем за что? За здравый смысл. Ребята, остановитесь. Развивайтесь сегодня. Но какой смысл был от этих санкций? Выстрелили себе в ногу. В Германии мы видим, в каком состоянии находится буквально недавно цветущая промышленность. Сегодня мы видим, в каком состоянии она находится. Зачем вы это делаете?