Оградить от мошенников необходимо и детей – эксперты поделились важными нюансами

С людьми, желающими жить за чужой счет, сталкивался, пожалуй, каждый. Кто явно готов оперативно реагировать на изменения в обществе, так это мошенники. Они постоянно обновляют линейку клиентских предложений. Это все, безусловно, сарказм. Но вот как действительно уберечь свои кровные деньги и уберечь самих себя от посягательств киберпреступников, мошенников – об этом поговорили в ток-шоу «Точки над «i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Дети часто становятся сообщниками мошенников… Олег Кученков, руководитель юридической компании:

Конечно, сейчас почти уже у каждого ребенка с первого класса есть телефон мобильный. И, безусловно, там мошенники не совсем, бывает, разбираются, кому они звонят. Но я уверен, в том числе, есть у них понимание, как работать с детьми. Каждый родитель должен общаться со своим ребенком на такие темы: никогда не поднимать чужой номер телефона, никогда не поднимать трубку, когда звонят в каком-то мессенджере – только когда звонит родитель либо бабушка, дедушка. И бывает, что речь у злоумышленников идет не о финансах, бывает, что о других более серьезных вещах.