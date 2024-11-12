Оградить от мошенников необходимо и детей – эксперты поделились важными нюансами
С людьми, желающими жить за чужой счет, сталкивался, пожалуй, каждый. Кто явно готов оперативно реагировать на изменения в обществе, так это мошенники. Они постоянно обновляют линейку клиентских предложений. Это все, безусловно, сарказм. Но вот как действительно уберечь свои кровные деньги и уберечь самих себя от посягательств киберпреступников, мошенников – об этом поговорили в ток-шоу «Точки над «i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Дети часто становятся сообщниками мошенников…
Олег Кученков, руководитель юридической компании:
Конечно, сейчас почти уже у каждого ребенка с первого класса есть телефон мобильный. И, безусловно, там мошенники не совсем, бывает, разбираются, кому они звонят. Но я уверен, в том числе, есть у них понимание, как работать с детьми. Каждый родитель должен общаться со своим ребенком на такие темы: никогда не поднимать чужой номер телефона, никогда не поднимать трубку, когда звонят в каком-то мессенджере – только когда звонит родитель либо бабушка, дедушка. И бывает, что речь у злоумышленников идет не о финансах, бывает, что о других более серьезных вещах.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Какими способами могут быть втянуты подростки в игру к мошенникам?
Павел Строк, заместитель начальника управления главного управления по противодействию киберпреступности МВД, подполковник милиции:
Здесь следует выделить разные возрастные категории детей. Разговаривать с детьми – это однозначно необходимо. Если, например, ребенок 1-2 класс, разумеется, посмотрите на реальность. Это те дети, которые приходят сегодня в школу с мобильными телефонами. В данном случае я рекомендую однозначно родителям устанавливать родительский контроль, где вы можете контролировать те приложения, которые ребенок ваш устанавливает на свое устройство, можете ограничивать его время нахождения в этом устройстве. Родительский контроль многие вопросы удаленно решает. Я бы советовал в этом возрасте также просматривать его мессенджеры: что он пишет, как общается с другими детьми, со сверстниками своими, возможно он общается со старшими людьми, обменивается ли какими-то фотографиями, которые не было необходимости отправлять. Что касается такого возраста – 11-14 лет, такой пограничный возраст: ребенок уже вовлечен и разбирается в определенном программном обеспечении. Да, он может сделать что-то, нарушающее правопорядок. С чего начинается? С игр. То есть играя в игры какие-то, аккаунты действительно может взломать – это громко будет сказано, но осуществить несанкционированный доступ к другому аккаунту может.
Подробнее в видео.