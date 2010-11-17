Инвестиционный форум во Франкфурте: белорусская делегация вернется домой с 18 соглашениями

Число участников значительно превысило ожидания организаторов. На белорусский инвестфорум съехались сотни бизнесменов, причем не только из Германии и Евросоюза, но даже из Америки. Названия белорусских городов и предприятий иностранцы произносят уже практически без акцента.

А в кулуарах то и дело разговоры: какие контакты материализуются в контракты.

Приветствие участникам форума направил Президент Беларуси Александр Лукашенко, отметив, что сегодня в нашей стране есть всё для привлечения инвесторов: и выгодное положение, и стабильная экономическая ситуация, и высокий человеческий потенциал.

Всего в форуме изъявили желание участвовать более 800 представителей из 36 стран мира. Белорусская делегация тоже внушительная — 150 человек. Их задача – не только рассказать европейским бизнесменам о выгодности инвестиций в нашу страну, но и объяснить, как именно можно вложить деньги в белорусские проекты. Учитывая интернациональность форума трудностей перевода здесь не было. Даже глава белорусской делегации — премьер-министр Сергей Сидорский — начал свое выступление на немецком.

Беларуси есть что предложить. Главные козыри — 160 инвестпроектов. Если, как говорится, карта ляжет, белорусская казна пополнится на 14 миллиардов долларов. Уже известно, что в ближайшее время в нашу страну поступят 3,5 миллиарда.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Нас часто упрекали за излишнюю зарегулированность в вопросах открытия и ведения бизнеса. Поэтому мы осуществили значительную оптимизацию и упрощение в этой сфере. Затраты на регистрацию бизнеса нами снижены в 9 раз. Сегодня в Беларуси бизнес можно открыть за 5 дней, совершив для этого лишь 5 процедур.

Интерес инвесторов к нашей стране, по мнению экспертов, связан в первую очередь с либерализацией экономики и упрощением налоговой системы. Плюс ко всему, участие Беларуси в Таможенном союзе позволяет зарубежным компаниям расширить рынки продаж до 170 миллионов человек.

Андрей Кобяков, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы очень привлекательны как страна, входящая в Таможенный союз. Рынок, открывшийся перед нами — 170 миллионов населения на почти 1/6 части суши и земли. И с другой стороны — европейский порядок и стабильность. Сочетание этих двух факторов очень привлекательны для инвесторов.

Петер Левальд, руководитель компании «Stiepf AG» (Германия):

Наша компания работает с вашей страной уже семь лет. За это время я убедился, что бизнес климат в Беларуси улучшается год от года.

Петер Тилс, генеральный директор по Центральной и Восточной Европе «Deutsche Bank»:

Беларусь очень хорошо вышла из кризиса, банковский сектор выглядит очень стабильно. Наши инвестиционные программы хорошо себя показали. Поэтому Deutsche Bank планирует и в дальнейшем инвестировать в Беларусь, что даст положительный импульс экономике вашей страны.

Восемь транспортно-логистических центров, комбинат по добыче щебня, новый национальный выставочный центр и ипподром — это далеко не весь список белорусских предложений. Кстати, один из крупнейших инвестпроектов — завод по производству листового проката. Его стоимость без малого 1,5 миллиарда долларов. Проект решает задачу импортозамещения и создает потенциал для экспорта.

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:

Интересна любая отрасль. В первую очередь обсуждаются те отрасли, в которых немцы — глобальные лидеры. Это энергетика, цементная отрасль, нефтепереработка. Поэтому их в большей степени интересуют те отрасли, где наибольшая добавленная стоимость.

Заинтересовалась белорусскими предприятиями и Франкфуртская фондовая биржа. На так называемом «паркете» торгуют акциями 12 тысяч компаний из 70 стран мира. Ежедневный оборот на Франкфуртской бирже равен 4,5 миллионам евро. По мнению топ-менеджера Мариана Валькова, присутствие Беларуси на такой ярмарке ценных бумаг — вопрос не только престижа.

Мариан Вальков, начальник отдела международных отношений Франкфуртской фондовой биржи:

Беларусь будет хорошим дополнением к нашему портфелю международных компаний. Инвесторам размещение белорусских компании во Франкфурте будет интересно.

Как говорят бизнесмены, деньги любят тишину, поэтому на итоговой пресс-конференции ещё не подписанные перспективы не разглашали. Зато уже точно известно: белорусская делегация вернется домой с 18 соглашениями. В контракты превратились договоренности о строительстве сети отелей, модернизация нефтеперерабатывающего завода «Нафтан», проект переработки отходов, строительство завода по производству листового проката, проекты в банковской сфере и так далее.

Рабочий день инвестфорума длится без малого 10 часов. В том, что такая интернациональная дискуссия принесет многомиллионные плоды, здесь никто не сомневается, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Франкфуртский форум можно считать лишь первой ступенькой на пути к выгодным контрактам. Впереди – напряженная работа по реализации договоренностей.