Как защитить своих пожилых родных от телефонных мошенников – совет МВД

С людьми, желающими жить за чужой счет, сталкивался, пожалуй, каждый. Кто явно готов оперативно реагировать на изменения в обществе, так это мошенники. Они постоянно обновляют линейку клиентских предложений. Это все, безусловно, сарказм. Но вот как действительно уберечь свои кровные деньги и уберечь самих себя от посягательств киберпреступников, мошенников – об этом поговорили в ток-шоу «Точки над «i».

Павел Строк, заместитель начальника управления главного управления по противодействию киберпреступности МВД, подполковник милиции:

Я бы посоветовал разговаривать с ними, чтобы в первую очередь они могли положить трубку, оторваться. Это ключевое. Потому что они все-таки более доверительные к тем словам, которые та сторона противоправная пытается донести, какие-то доводы, чтобы мы совершили те или иные действия. Это то, что мы в качестве профилактики можем сделать. Что с технической стороны? Мы тоже здесь сможем что-то сделать. Мы своим бабушкам, дедушкам можем в том же самом мессенджере ограничить доступ поступающих звонков. К примеру, ограничить доступ при поступлении звонков из-за границы: принимать только абонентов с территории Республики Беларусь. Это как вариант, и мы уже тогда будем уверенными, что нашим бабушкам, дедушкам из-за границы не позвонят.