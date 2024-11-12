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В Великобритании вырос уровень безработицы

12 ноября 2024 19:48
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В Британии вырос уровень безработицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные приводятся в отчете Национальной статистической службы Королевства. Он охватывает третий квартал текущего года.

В Великобритании вырос уровень безработицы-2

В настоящее время в стране доступны 830 тысяч вакансий. Это самый низкий показатель за последние 3 года. При этом ситуация усугубилась уже осенью. За период с августа по октябрь число вакансий уменьшилось еще на 35 тысяч. Отчет специалистов опубликован на фоне объявления о повышении налогов. Такие изменения анонсировала министр финансов Великобритании. По ее словам, только так можно закрыть «черную дыру» в бюджете. Британские власти увеличат для работодателей размер взносов в систему национального страхования и поднимут налог на прирост капитала.

# Кризис в ЕС # Великобритания

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