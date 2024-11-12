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Стал известен календарь игр женской национальной сборной Беларуси

12 ноября 2024 20:06
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Стал известен календарь игр футболисток сборной Беларуси на групповом этапе второго розыгрыша женской Лиги наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стал известен календарь игр женской национальной сборной Беларуси-1

На старте соревнований подопечные Юрия Малеева 21 февраля 2025 года в номинально домашнем поединке встретятся с командой Венгрии, а во втором туре 25 февраля сыграют на выезде с футболистками Сербии. 4 апреля – в соперниках сборная Финляндии. После завершения группового этапа победители четырех квартетов лиги «Б» получат прямые пропуски в лигу «А». Команды, которые займут вторые позиции, проведут стыковые поединки со сборными, которые финишируют на третьих местах в группах лиги «А».

# Футбол

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