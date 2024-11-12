Волошин: Президент США будет действовать в интересах Америки – о нас будут заботиться Путин и Лукашенко

Александр Волошин, член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера:

Американцы избирали Президента Соединенных Штатов Америки. И Президент США будет действовать исключительно в интересах Америки. Я к чему? Что на этот счет часто много иллюзий возникает. И в этом смысле точно не надо питать иллюзий: о нас не будет заботиться Президент Соединенных Штатов Америки. О нас будет заботиться Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. О нас будет заботиться Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко.

Но не надо вот этих иллюзий. Может быть, где-то хватит здравого смысла и будет какой-то разворот, будет понимание того, что ведь доиграться можно. Это же такое хождение по тонкому льду. И мы сегодня в беседе затрагивали размещение ядерного оружия в Республике Беларусь. И по большому счету, ведь это вынужденная мера, ведь его же вывезли отсюда, и никто же не боролся за то, чтобы его завезти. Оно в принципе-то и не нужно было, пока все было спокойно, но ведь вынудили, ведь заставили, потому что ну как еще объяснить: ребята, вы доиграетесь, но сколько можно бряцать, ведь эти заведенные оружия стоят постоянно в боевой готовности на западных границах, ну сколько можно в эти игры играть? Это же плохо может закончиться и может закончиться той катастрофой, которую мир еще не видел. Сегодня мы видели участие Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко в климатическом мероприятии, а здесь-то, в принципе, может быть и не до климата, если упаси Господь…