Сергей Сидорский вручил государственные награды 80 белорусам

Торжественная церемония прошла в Национальной библиотеке. Среди удостоенных медалей Франциска Скорины, «За трудовые заслуги» и благодарности Президента люди самых разных профессий — врачи, педагоги, спортсмены, налоговики и таможенники.

На Параолимпиаду в Ванкувер врач Ирина Кузьмина ехала с большими надеждами, но даже и она не верила в то, что её подопечные покажут такой класс. Она никогда не называет их пациентами или инвалидами. Они — Спортсмены, с большой буквы.

Ирина Кузьмина, врач Республиканского центра спортивной медицины:

Когда он завоевал медаль и принес мне, сказал: Ирина Михайловна, здесь Ваша заслуга и Вам огромное человеческое спасибо — это лучше всего.Это ни с чем не сравнимое удовольствие, которое я могу получить от своей работы.

Работать с такими спортсменами, которым медицинская помощь порой нужна в двойном размере, вдвойне сложней. Здесь ты не просто врач, а ещё психолог и друг. Ирину, вернувшуюся сегодня с наградой, поздравляли все.

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Её профессия — это её руки: 30 лет она делает массаж. Худенькая и миниатюрная Елена Ивановна, казалось бы, откуда силы. А она все эти годы дарит свою исцеляющую и нежную силу спортсменам-параолимпийцам.

Елена Прадед, медицинская сестра Республиканского центра спортивной медицины:

Они приходят: им не только массаж нужен, они хотят, чтобы с ними поговорили, им когда-то надо и помочь.

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Ещё несколько десятков таких же — трудолюбивых и самоотверженных в своей профессии, стесняясь и смущаясь, получали в красиво украшенном зале Национальной библиотеки достойные награды за свой труд. Приехали со всех уголков Беларуси. Врачи, педагоги, спортсмены, представители госстатистики, налоговой и таможенной систем.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Благодаря вам и миллионам других беззаветных тружеников выполняются наши программы и планы, развивается наша экономика, богаче и содержательнее становится жизнь наших людей.

Их лично поблагодарил глава Правительства. И труд их назвали бесценным капиталом нашего государства, который прославляет и возвеличивает страну. Потому таким труженикам — медали Франциска Скорины, «За трудовые заслуги» и благодарности Президента.

К высшей госнаграде всегда прилагается букет красивых цветов. А ещё памятный подарок: в коробочке — часы с поздравительной гравировкой и благодарностью за достойный труд.

Веслав Турковский, проректор Витебского государственного университета имени П. Машерова:

Хорошо, что наше высшее руководство страны оценило труд нашего коллектива, ну и мой труд, все-таки столько лет работаю.

Елена Петроченко, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по городу Новополоцку:

Я прежде всего поздравлю коллектив. Это наша общая награда. Мы делаем результат вместе.

Ирина Туркова, Андрей Дук, Евгений Пивненко, телекомпания СТВ.