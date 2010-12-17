Инвестиции в основной капитал в Беларуси в будущем году составят 68 триллионов рублей

Проект программы социально-экономического развития республики обсудили в правительстве.

Главная задача на перспективу — выйти на положительное сальдо внешней торговли через привлечение инвестиций, обновление производств и инновационное развитие экономики в целом.

Всего на реализацию высокотехнологичных проектов в следующем пятилетии будет направлено более 100 триллионов рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Эта программа в десятки раз сложнее как финансово, так и по объемам. Если в этой пятилетке мы построили 185 новых предприятий, то в следующей — более 220 новейших и новых предприятий, основанных на новых технологиях.