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Инвестиции в основной капитал в Беларуси в будущем году составят 68 триллионов рублей

17 декабря 2010 13:00
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Проект программы социально-экономического развития республики обсудили в правительстве.

Главная задача на перспективу — выйти на положительное сальдо внешней торговли через привлечение инвестиций, обновление производств и инновационное развитие экономики в целом.

Всего на реализацию высокотехнологичных проектов в следующем пятилетии будет направлено более 100 триллионов рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:
Эта программа в десятки раз сложнее как финансово, так и по объемам. Если в этой пятилетке мы построили 185 новых предприятий, то в следующей — более 220 новейших и новых предприятий, основанных на новых технологиях.

# Экономика # Сидорский

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