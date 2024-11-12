Случаями обмана граждан мошенниками из практики поделилась адвокат

С людьми, желающими жить за чужой счет, сталкивался, пожалуй, каждый. Кто явно готов оперативно реагировать на изменения в обществе, так это мошенники. Они постоянно обновляют линейку клиентских предложений. Это все, безусловно, сарказм. Но вот как действительно уберечь свои кровные деньги и уберечь самих себя от посягательств киберпреступников, мошенников – об этом поговорили в ток-шоу «Точки над «i».

Инна Слобина, адвокат специализированной юридической консультации г. Минска «Правовая защита» МГКА:

Когда людей уговаривают сделать вложение, и люди говорят, что денег нет, тогда говорят: давайте я вам помогу найти кредит с наименьшей процентной ставкой, мы сразу же с вами разместим на платформе и у вас будут неимоверно большие деньги. Такой пассивный доход, независимо от того, что вы работаете, имеете свою зарплату. И самое интересное, люди не могут положить трубку, они с этой трубкой идут до банка, в банке они прямо сидят и получают эти кредиты. Есть, где люди не знают, как перевести деньги, не могут, им предлагают снять деньги: придет курьер и все за них сделает – даже до этого доходит. Обращалась ко мне бабушка одна, которой позвонили, сказали, что ее внук попал в аварию. И к ней приехал типа его друг и она отдала свои сбережения. Конечно, это были не миллионы, но все равно деньги.