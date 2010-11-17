Председатель Восточного комитета немецкой экономики: Мы хотим увеличить экспорт в Беларусь на 14%

Во Франкфурте-на-Майне 17 ноября начал работу Белорусский инвестфорум. Беларусь на нем представит свыше 160 проектов более чем на $14 млрд. Их смогут оценить около 800 представителей из 36 стран мира. Приветствие участникам инвестиционного форума направил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Впервые подобный форум прошел два года назад в Лондоне и стал эффективной переговорной площадкой, которая принесла реальные результаты.

Самые перспективные сфера для инвесторов – промышленность и сельское хозяйство. На нынешнем форуме планируется подписание 15 инвестиционных договоров и других документов, благодаря которым в Беларусь, как ожидается, поступит $3,5 млрд.

К слову, сегодня в нашей стране работает более пяти тысяч организаций с иностранным капиталом.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Наш инвестиционный форум – это также сигнал мировому сообществу и прежде всего Европе о нашем понимании проблем мироустройства, глобализации и стремления строить взаимовыгодные, равноправные экономические отношения с учетом имеющегося в Беларуси опыта экономического развития. Белорусская экономика сегодня в достаточной степени – подготовленная площадка для масштабного и осознанного привлечения инвестиций в страну.

Клаус Мангольд, председатель Восточного комитета немецкой экономики:

Беларусь имеет приоритет, так как она входит в Таможенный союз. И имеет прекрасную инфраструктуру. На этом форуме мы всех вопросов не решим, но мы подойдем еще ближе к конкретным подписаниям контрактов во всех сферах экономики Беларуси. И мы хотим увеличить экспорт в Беларусь на 14%. Я считаю, те положительные импульсы, которые получит Беларусь на этом форуме, примут реальные формы в ближайшие 2-3 года.

Беларусь рассчитывает в разы увеличить объем транзитных перевозок в связи с участием в Таможенном союзе уже в ближайшее время. В настоящее время Беларусь совместно с Казахстаном и Россией готовят нормативную базу, чтобы с января 2012 года создать Единое экономическое пространство, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В Беларуси идет масштабное строительство объектов придорожного сервиса, реконструкции автодорог, развитию инфраструктуры пунктов пропуска на автомобильных и стальных магистралях. Вкладывая средства в транспортно-логистическую систему Беларуси, инвестор получит свободный доступ не только на белорусский рынок.

Андрей Кобяков, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы очень привлекательны с точки зрения страны, входящей в Таможенный союз. Открывшийся перед нами рынок – это 170 миллионов населения на почти 1/6 части суши. И с другой стороны – европейский порядок и стабильность. С этими двумя факторами очень привлекательны для инвесторов.