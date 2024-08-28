Объём производства рапсового масла вырос в 1,5 раза – почему его рекомендуют медики?

Рапс входит в десятку самых ценных продовольственных культур – его семена наполовину состоят из масла. Этот золотистый экстракт белорусы уже оценили по достоинству. За 5 лет объем производства рапсового масла в стране вырос практически в 1,5 раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие этапы проходит продукт, прежде чем попасть на прилавки магазинов, и почему его рекомендуют медики и кулинары – расскажет Анна Корольчук.

Здесь начинается путь от маслосемян до важного ингредиента вкусных и полезных блюд – рапсового масла. На Припятский участок Гомельского жирового комбината поступает сырье со всех уголков Гомельской области. Сначала его высушивают до нужных показателей.

Здесь семена измельчают, прогревают в жаровнях и отправляют под пресс. Мощности позволяют перерабатывать до 100 тонн сырья в сутки. 60 % из него превратится в богатый белком кормовой жмых, остальное – в нерафинированное масло, которое доставят на производство в Гомеле.

Бахтияр Велибегов, начальник производства Гомельского жирового комбината:

Первый класс мы собрали в этом году. 9 тысяч у нас госзаказ и более 9 тысяч мы собрали первый класс – это масло, которое идет на пищевые цели. Пищевое масло идет в Гомель для производства продукции в том числе и на розлив. Есть еще масло второго класса, которое получаем. Это или на технические цели, или на кормовые цели.

Принципы правильного питания для многих сегодня – это основа составления рациона: люди не бездумно поглощают пищу, а включают в свое меню полезные местные продукты. Рапсовое масло медики давно называют отечественным суперфудом из-за богатого содержания ценных веществ. Прежде всего жирных кислот Омега – 3, 6, 9. Сами они не синтезируются в нашем организме.