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Обеспечить минчан овощами к новогодним праздникам. Готов ли парниково-тепличный комбинат к морозам?

14 сентября 2024 14:14
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Обеспечить минчан овощами к новогодним праздникам. Готов ли парниково-тепличный комбинат к морозам?-1

Виолетта Шаблинская, СТВ:
Мы сейчас находимся на парниково-тепличном комбинате. 

Обеспечить минчан овощами к новогодним праздникам. Готов ли парниково-тепличный комбинат к морозам?-3

Сейчас дозревают урожай огурцов, перцев и томатов. Еще немного – и витаминная продукция отправится в торговые сети. Больше в этом году собрали помидоров черри, зеленого лука, укропа, шпината, салатов и другой зелени. Баклажаны – премьера сезона. И как утверждают сотрудники предприятия, в магазинах килограммы этого овоща уходят в прямом смысле с молотка. 

Виолетта Шаблинская:
Расскажите, пожалуйста, как проходит подготовка в теплицах к осенне-зимнему периоду и какая проводится работа?

Обеспечить минчан овощами к новогодним праздникам. Готов ли парниково-тепличный комбинат к морозам?-6

Сергей Некрашевич, генеральный директор Минского парниково-тепличного комбината:
В настоящее время действительно осуществляется достаточно огромная работа по подготовке к осенне-зимнему периоду. У нас происходит по шести теплицам переход от короткоплодного огурца к среднеплодному. Чтобы в преддверии праздников новогодних, начиная с ноября месяца, обеспечить на продовольственном столе минчан и в целом белорусов качественной, доступной и в приличном объеме продукцией

Обеспечить минчан овощами к новогодним праздникам. Готов ли парниково-тепличный комбинат к морозам?-8

Теплицы комбината максимально механизированы. Автоматика регулирует отопление, освещение, вентиляцию, полив. Но каждый росток любит человеческий поклон. 

Обеспечить минчан овощами к новогодним праздникам. Готов ли парниково-тепличный комбинат к морозам?-10

Виолетта Шаблинская:
Благодаря сотрудникам предприятия такая увесистая корзина сегодня доступна каждому минчанину. 

# Сергей Некрашевич # Продукты питания

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