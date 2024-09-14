Чем кормят минчан и гостей столицы на торжествах – рассказала Ирина Маслакова

Свой 957-й день рождения столица празднует с размахом. Как к торжествам подготовилась торговля? Узнаем у Ирины Викторовны Маслаковой, начальника отдела главного управления торговли и услуг Мингорсполкома.

Екатерина Забенько, СТВ: Чем кормят сегодня минчан и гостей столицы? Раньше мы радовались просто шашлыку, сегодня это настоящее изобилие. Так вот, что же там представлено?

Ирина Маслакова, заместитель начальника главного управления – начальник отдела торговли и услуг главного управления торговли и услуг Мингорисполкома: Да, ярмарка сегодня приурочена к празднованию Дня города, поэтому попытались наиболее широкий ассортимент продукции представить на этой ярмарке, но при этом разнообразные блюда различных кухонь мира. Естественно, акцент делаем на белорусской национальной кухне, но при этом можно попробовать и иные кухни мира.

Екатерина Забенько:

Что новенького в меню, расскажите? Раньше мы удивлялись улиткам, сегодня на всех праздниках это абсолютно доступное блюдо.

Ирина Маслакова:

Вы знаете, на сегодня торговля подстраивается под вкус потребителя, и исходя из того, что востребовано больше всего. На сегодня это уличная еда, потому что наш темп жизни уже преподносит то, что мы хотим и питаться так же.