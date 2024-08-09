В Гродненской области продавали дыни с превышением нитратов

Превышение нитратов в 2,5 раза. В Гродненской области специалисты санитарной службы провели мониторинг бахчевой продукции, которая реализуется в торговых сетях разных форм собственности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проверили все 17 районов области, в десяти из них лабораторные исследования показали превышение уровня нитратов в дынях. Признанную условно токсичной продукцию сняли с реализации. Специалисты отметили, что небезопасные для потребителей плоды были привезены в Беларусь преимущественно из Казахстана. В арбузах в этом сезоне в Гродненской области превышения уровня нитратов не обнаружили.

Марек Козловский, администратор мини-рынка Гродно:

На торговом месте для торговли бахчевыми должны быть декларация качества обязательно, накладные, у продавца – санкнижка. Если продавец предъявляет качественную декларацию, это подтверждает качество продукции. У нас еще тщательным образом контролируется хранение, перевозка и наличие резаных арбузов, дынь, это, вообще, категорически запрещено и санитарными нормами, и всеми правилами.

Рейды по местам реализации бахчевых в Гродненской области продолжаются. При этом специалисты санитарной службы подчеркивают, что пробы берутся только в официальных местах продаж. Реализовывать продукцию у дорог и в других неприспособленных для этого местах запрещено.