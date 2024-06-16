График подкормок овощей в июне: какие культуры нуждаются в дополнительной обработке?

Позаботиться о будущим урожае опытным дачникам поможет своевременная подкормка растений. В июне ее производят для правильного формирования плодов и повышения устойчивости к погодным колебаниям: жаре, холоду, засухе или затяжным дождям. Какие овощные культуры нуждаются в дополнительной обработке – сейчас подскажем.

Томаты принято подкармливать во время цветения калийно-фосфорным удобрением. Что касается перцев – принцип тот же. Для этих целей необходимо приобрести комплексное минеральное удобрение и раствор коровяка (поллитра смеси на 10 литров воды). Для картофеля выбираем внекорневой способ, используя суперфосфат (10 граммов на 5 литров воды). Не забудьте предварительно настоять его 2-3 дня. Капусте в июне следует дать комплексное минеральное удобрение.