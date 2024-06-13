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Белорусские производители научились увеличивать срок годности мясных продуктов без химии

13 июня 2024 16:02
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Белорусские мясные продукты – чем привлекают покупателя отечественные производители? Смотрите новую серию «Со знаком качеСТВа».

Белорусские производители научились увеличивать срок годности мясных продуктов без химии-1

Мясные продукты – товар скоропортящийся. Способов продлить срок хранения масса. И здесь, конечно, велико искушение нахимичить. Однако белорусские производители научились делать это максимально натурально.

Впервые ее выпустили в 1936 году. Откуда пошло название «Докторской» колбасы – подробности здесь.

Белорусские производители научились увеличивать срок годности мясных продуктов без химии-4

Олег Логвинов, заместитель генерального директора агропромышленного холдинга:
Даже на натуральных эфирных добавках срок годности можно трехкратно увеличить. Если срок годности сырого мяса 6 суток, то можно до 30 суток увеличить. Это все диктуют нам ритейлы, которые должны продать с наибольшим сроком годности, чтобы у них не испортилось. Но мы как предприятие, имеющее знак «натуральный продукт» используем в основном ингредиенты, биологически активные добавки натуральные. То есть это какие-то экстракты растений или пробиотические культуры. Срок годности можем увеличить, но продукт не соприкасается с химическими ингредиентами.

Палка колбасы в последние советские годы и в лихие 1990-е была мерилом благополучия. Популярно это лакомство и сегодня. Но все чаще белорусы предпочитают продукт домашнего приготовления. И здесь производители готовы сэкономить время наших хозяек.

Подробности в видео.

# Продукты питания # Наука

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