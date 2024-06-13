Белорусские производители научились увеличивать срок годности мясных продуктов без химии

Белорусские мясные продукты – чем привлекают покупателя отечественные производители? Смотрите новую серию «Со знаком качеСТВа».
Белорусские мясные продукты – чем привлекают покупателя отечественные производители? Смотрите новую серию «Со знаком качеСТВа».
Мясные продукты – товар скоропортящийся. Способов продлить срок хранения масса. И здесь, конечно, велико искушение нахимичить. Однако белорусские производители научились делать это максимально натурально.
Впервые ее выпустили в 1936 году. Откуда пошло название «Докторской» колбасы – подробности здесь.
Олег Логвинов, заместитель генерального директора агропромышленного холдинга:
Даже на натуральных эфирных добавках срок годности можно трехкратно увеличить. Если срок годности сырого мяса 6 суток, то можно до 30 суток увеличить. Это все диктуют нам ритейлы, которые должны продать с наибольшим сроком годности, чтобы у них не испортилось. Но мы как предприятие, имеющее знак «натуральный продукт» используем в основном ингредиенты, биологически активные добавки натуральные. То есть это какие-то экстракты растений или пробиотические культуры. Срок годности можем увеличить, но продукт не соприкасается с химическими ингредиентами.
Палка колбасы в последние советские годы и в лихие 1990-е была мерилом благополучия. Популярно это лакомство и сегодня. Но все чаще белорусы предпочитают продукт домашнего приготовления. И здесь производители готовы сэкономить время наших хозяек.
Подробности в видео.