Белорусские производители научились увеличивать срок годности мясных продуктов без химии

Олег Логвинов, заместитель генерального директора агропромышленного холдинга:

Даже на натуральных эфирных добавках срок годности можно трехкратно увеличить. Если срок годности сырого мяса 6 суток, то можно до 30 суток увеличить. Это все диктуют нам ритейлы, которые должны продать с наибольшим сроком годности, чтобы у них не испортилось. Но мы как предприятие, имеющее знак «натуральный продукт» используем в основном ингредиенты, биологически активные добавки натуральные. То есть это какие-то экстракты растений или пробиотические культуры. Срок годности можем увеличить, но продукт не соприкасается с химическими ингредиентами.

Палка колбасы в последние советские годы и в лихие 1990-е была мерилом благополучия. Популярно это лакомство и сегодня. Но все чаще белорусы предпочитают продукт домашнего приготовления. И здесь производители готовы сэкономить время наших хозяек.