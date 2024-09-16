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Актуальные запросы: вот как выбрать кружок для ребёнка

16 сентября 2024 19:31
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Сегодня на вопрос, кем ты хочешь стать, современные дети могут дать сотни ответов, потому что разнообразие профессиональных направлений и увлечений зашкаливает. Это около 7 тысяч объединений по интересам, которые приглашают в 2024 году ребят в Минске. В данный момент идет активная запись в кружки. С какими хобби готовы познакомить дворцы и центры дополнительного образования, и что предлагают в школах и гимназиях? Перечислим самые популярные и необычные направления, расскажем, куда идти за новыми впечатлениями, и где развивать уже сформировавшиеся таланты и способности. Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
Кружков действительно огромное количество. Я удивилась, когда прочитала: от клубов исторической реконструкции до современных блогеров. Действительно ли все востребовано?

Актуальные запросы: вот как выбрать кружок для ребёнка-2

Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:
Давайте скажем прямо, что эта палитра разнообразия постоянно меняется, варьируется. Ежегодно к концу учебного года наши учреждения образования анкетируют детей, родителей на предмет удовлетворенности и запросов. Если есть актуальные запросы, очень важно к новому учебному году создать предметно-смысловую среду, с одной стороны. С другой стороны, естественно, разработать программы. Самое важное, чтобы были педагоги, которые способны не только увлечь, но и обеспечить устойчивый интерес ребенка на протяжении всего периода освоения программы.

Подробности в видео.

# Образование # Екатерина Забенько # Анна Рысевец

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