Актуальные запросы: вот как выбрать кружок для ребёнка

Сегодня на вопрос, кем ты хочешь стать, современные дети могут дать сотни ответов, потому что разнообразие профессиональных направлений и увлечений зашкаливает. Это около 7 тысяч объединений по интересам, которые приглашают в 2024 году ребят в Минске. В данный момент идет активная запись в кружки. С какими хобби готовы познакомить дворцы и центры дополнительного образования, и что предлагают в школах и гимназиях? Перечислим самые популярные и необычные направления, расскажем, куда идти за новыми впечатлениями, и где развивать уже сформировавшиеся таланты и способности. Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Кружков действительно огромное количество. Я удивилась, когда прочитала: от клубов исторической реконструкции до современных блогеров. Действительно ли все востребовано?