Прямой эфир

Приводит к профессиональному выбору: о важности дополнительного образования рассказала Рысевец

16 сентября 2024 19:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сегодня на вопрос, кем ты хочешь стать, современные дети могут дать сотни ответов, потому что разнообразие профессиональных направлений и увлечений зашкаливает. Это около 7 тысяч объединений по интересам, которые приглашают в 2024 году ребят в Минске. В данный момент идет активная запись в кружки. С какими хобби готовы познакомить дворцы и центры дополнительного образования, и что предлагают в школах и гимназиях? Перечислим самые популярные и необычные направления, расскажем, куда идти за новыми впечатлениями, и где развивать уже сформировавшиеся таланты и способности. Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
Сегодня в Беларуси действительно миллион возможностей найти себе увлечение и порой даже на всю жизнь. Какую роль в целом играет дополнительное образование в жизни ребенка?

Приводит к профессиональному выбору: о важности дополнительного образования рассказала Рысевец-2

Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:
Надо принимать во внимание, что дополнительное образование детей и молодежи – это самостоятельный вид образования. Эта серьезность посыла предполагает наличие соответствующей базы, квалифицированных, подготовленных педагогов и, конечно же, соответствующее программное сопровождение. С учетом этих трех китов, трех составляющих в обязательном порядке строится работа наших учреждений дополнительного образования, приводит к дальнейшему профессиональному выбору.

Подробности в видео.

# Образование # Екатерина Забенько # Анна Рысевец

Другие новости рубрики

Все новости
Иностранцы выбирают Беларусь! Чем привлекает Синеокая – обсудили в ток-шоу «По существу»
16 сентября 2024 18:24

Иностранцы выбирают Беларусь! Чем привлекает Синеокая – обсудили в ток-шоу «По существу»

В Минске капитально отремонтировали 4 путепровода
16 сентября 2024 17:44

В Минске капитально отремонтировали 4 путепровода

В Беларуси планируют заложить в стабфонды более 120 тысяч тонн овощей и фруктов
16 сентября 2024 17:32

В Беларуси планируют заложить в стабфонды более 120 тысяч тонн овощей и фруктов