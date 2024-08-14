В Беларуси продолжается заготовка сельхозпродукции – сейчас закупают яблоки

Более 4 тысяч тонн картофеля и почти 12 тысяч тонн овощей уже закупили у населения организации Белкоопсоюза. Выплатили около 180 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас идет заготовка яблок. В планах закупить более 40 тысяч тонн. Продолжают принимать дикорастущие ягоды. Так, черники закупили на 30 % больше, чем в прошлом сезоне. Приступили и к заготовке брусники. Свежую продукцию реализуют в собственной торговой сети и на предприятиях общественного питания. Часть товаров отправляют на переработку. Отечественные овощи и фрукты также идут на экспорт. Основной партнер – Россия.

Оксана Скиндер, начальник управления заготовок и внешнеэкономической деятельности Белкоопсоюза

Приближаемся уже к большему значению, к 30 регионам Российской Федерации. Это очень значимо. Причем это не близлежащие к нам области России, это уже и отдаленные регионы, такие как Рязань, Новосибирск, Татарстан, Чувашия. То есть мы стараемся, чтобы наша продукция присутствовала на прилавках российских регионов и отдаленных от Республики Беларусь.