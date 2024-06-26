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«Черника появляется и лисички». Какие грибы и ягоды можно найти на белорусском рынке?

26 июня 2024 08:34
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Клубника, черника, лисички. С наступлением лета природа радует разнообразием ягод и грибов, поэтому уже в начале сезона можно найти первые плоды и собрать лукошко витаминов. Самые активные с большим удовольствием принимают дары природы.

Валерия Яскевич, корреспондент:
Чем радуют нас леса сейчас?

«Черника появляется и лисички». Какие грибы и ягоды можно найти на белорусском рынке?-1

На данный момент земляника уже начинает отходить, черника появляется и лисички.

«Черника появляется и лисички». Какие грибы и ягоды можно найти на белорусском рынке?-4

В Осиповичском районе собираем лисички, лисички режем ножом, потом дома перечищаем. Червивой не бывает. Свеженькая, чистенькая, еще и лекарственная. Лисичек нынче очень много, как никогда в этом году. Почти на каждом участке леса.

Валерия Яскевич:
Какие ягоды сейчас можно собрать?

«Черника появляется и лисички». Какие грибы и ягоды можно найти на белорусском рынке?-7

В этом году все началось одновременно: жимолость – майская ягода, но она еще не закончилась, а начался крыжовник, поречка, земляника лесная уже к концу идет.

Подробности в видео.

# Продукты питания # общество # Валерия Яскевич

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