«Черника появляется и лисички». Какие грибы и ягоды можно найти на белорусском рынке?

Клубника, черника, лисички. С наступлением лета природа радует разнообразием ягод и грибов, поэтому уже в начале сезона можно найти первые плоды и собрать лукошко витаминов. Самые активные с большим удовольствием принимают дары природы.

Валерия Яскевич, корреспондент:

Чем радуют нас леса сейчас?