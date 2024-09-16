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Блогинг, киберспорт и стрит-фото – чем занять ребёнка?

16 сентября 2024 19:40
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Сегодня на вопрос, кем ты хочешь стать, современные дети могут дать сотни ответов, потому что разнообразие профессиональных направлений и увлечений зашкаливает. Это около 7 тысяч объединений по интересам, которые приглашают в 2024 году ребят в Минске. В данный момент идет активная запись в кружки. С какими хобби готовы познакомить дворцы и центры дополнительного образования, и что предлагают в школах и гимназиях? Перечислим самые популярные и необычные направления, расскажем, куда идти за новыми впечатлениями, и где развивать уже сформировавшиеся таланты и способности. Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
Я подготовила список самых, как мне кажется, интересных кружков, которые появились в 2024 году или, в принципе, несколько лет назад – относительно новые. Картинг, театр моды, блогинг, киберспорт, кинология, стрит-фото, шахматный триатлон, травоплетение, китайский язык – уже даже никого этом особо не удивишь – пожарно-спасательное направление, флорбол. Может быть, вы дополните список этот еще чем-то необычным?

Блогинг, киберспорт и стрит-фото – чем занять ребёнка?-2

Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:
Я скажу, что если брать срез прошлого года учебного, то более 430 объединений нового профиля работало в наших учреждениях дополнительного образования. Уверена, что в этом году эта линейка будет еще шире, больше. Травоплетение и какие-то совершенно уникальные народные промыслы.

Екатерина Забенько:
То есть много хенд-мейда? Я обратила внимание, что дети сейчас любят работать и делать что-то своими руками.

Анна Рысевец:
Очень много интересного – керамика и роспись по стеклу. Я уверена, что простое перечисление этих интересных объединений по интересам вышло бы за пределы, рамки программы.

Подробнее в видео.

# Образование # Екатерина Забенько # Анна Рысевец

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