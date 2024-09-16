Блогинг, киберспорт и стрит-фото – чем занять ребёнка?

Сегодня на вопрос, кем ты хочешь стать, современные дети могут дать сотни ответов, потому что разнообразие профессиональных направлений и увлечений зашкаливает. Это около 7 тысяч объединений по интересам, которые приглашают в 2024 году ребят в Минске. В данный момент идет активная запись в кружки. С какими хобби готовы познакомить дворцы и центры дополнительного образования, и что предлагают в школах и гимназиях? Перечислим самые популярные и необычные направления, расскажем, куда идти за новыми впечатлениями, и где развивать уже сформировавшиеся таланты и способности. Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Я подготовила список самых, как мне кажется, интересных кружков, которые появились в 2024 году или, в принципе, несколько лет назад – относительно новые. Картинг, театр моды, блогинг, киберспорт, кинология, стрит-фото, шахматный триатлон, травоплетение, китайский язык – уже даже никого этом особо не удивишь – пожарно-спасательное направление, флорбол. Может быть, вы дополните список этот еще чем-то необычным?