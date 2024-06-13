В Беларуси снизилась стоимость овощей и ягод! Какие сейчас цены – посмотрели на рынке

В Беларуси буквально за неделю почти в два раза снизилась стоимость сезонных овощей и ягод, в то время как в Евросоюзе ценники на эту продукцию не особо вызывают покупательский спрос. Что и по какой цене отечественные производители продают сегодня? Александра Ходюкова заглянула на городской рынок.

Разнообразием сезонных овощей и ягод пестрит Смоленский рынок в Витебске. Цены на отечественную продукцию приятно удивляют. Огурцы от 3 рублей, помидоры по 6. Стограммовый пучок любой зелени, лука, петрушки или укропа, обойдется всего в 1 рубль. На прилавках можно заметить редис, кабачки и молодой картофель по 4,50. В два раза подешевела и белорусская клубника. Сегодня она стоит чуть больше 6 рублей.

Анжела Харченко, продавец:

На прилавках есть продукция и белорусского производства, и импортное. Импорт, естественно, дороже, белорусское дешевле. Покупатель выбирает наш белорусский товар, он и подешевле, и вкуснее.