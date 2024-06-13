В Беларуси снизилась стоимость овощей и ягод! Какие сейчас цены – посмотрели на рынке
В Беларуси буквально за неделю почти в два раза снизилась стоимость сезонных овощей и ягод, в то время как в Евросоюзе ценники на эту продукцию не особо вызывают покупательский спрос.
Что и по какой цене отечественные производители продают сегодня? Александра Ходюкова заглянула на городской рынок.
Разнообразием сезонных овощей и ягод пестрит Смоленский рынок в Витебске. Цены на отечественную продукцию приятно удивляют. Огурцы от 3 рублей, помидоры по 6. Стограммовый пучок любой зелени, лука, петрушки или укропа, обойдется всего в 1 рубль. На прилавках можно заметить редис, кабачки и молодой картофель по 4,50. В два раза подешевела и белорусская клубника. Сегодня она стоит чуть больше 6 рублей.
Анжела Харченко, продавец:
На прилавках есть продукция и белорусского производства, и импортное. Импорт, естественно, дороже, белорусское дешевле. Покупатель выбирает наш белорусский товар, он и подешевле, и вкуснее.
Лариса Улютенко, директор Смоленского рынка Витебска:
В течение последней недели цена клубники была от 15 и выше, сегодня клубника есть по 6,50, по 7 рублей, по 10 рублей, свыше 10 на рынке уже нет. Точно так же и по другим овощам, огурцы – и 2 рубля, и 2,50, и 3. Не 7-8 рублей, как это было совершенно недавно. Эта продукция произведена и выращена в более южных регионах, в Брестской области в частности. Когда начнется своя, местная, это без учета транспортных расходов, естественно, продукция будет дешеветь.
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