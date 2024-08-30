Почему белорусские яблоки ценят и за рубежом? Фермеры поделились секретами садоводства

Яблоки – традиционная культура для белорусских садоводов. В 2023 году урожай плодовых составил 210 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цифра внушительная, однако спрос еще больше. Как отмечают фермеры, дефицит яблока ощущается не только в нашей стране, но и в соседних государствах. Аграрием есть куда расти, это не раз отмечал и глава государства. Как белорусские фермеры расширяют свои площади под посадки яблок – в материале Арины Верховской.

Идея создать свой яблоневый сад у Александра Абрамчика появилась еще в конце 1990-х. Белорусского яблока на рынке тогда не было. В начале 2000-х на первых гектарах высадили популярный на то время сорт «Имрус». Несколько лет спустя к делу отца присоединился сын Игорь. IT-специалист по профессии душой прикипел к работе на земле.

Игорь Абрамчик, глава крестьянского фермерского хозяйства «Спартан-Агро» Молодечненского района:

В 2009 году был заложен первый большой участок сада площадью 45 гектаров. Вот там уже было порядка 20 сортов. Мы хотели понять, пропустить через себя, через свой опыт различные сорта, чтобы понимать, что востребовано, что не востребовано, чем стоит заниматься, чем не стоит. Ну вот с этих 15 лет мы получили много опыта и знаний, в принципе, чем сейчас и пользуемся. И уже ушли в более промышленное и интенсивное садоводство.

Сегодня яблоневый сад занимает 75 гектаров. Это более сотни тысяч деревьев. С каждого собирают не менее 20 килограммов яблок. Значительная площадь отведена под отечественные сорта «Алеся» и «Белорусское сладкое». По красоте и вкусу не уступают европейским. А во многом и превосходят. Например, более устойчивые к морозам и болезням. В сезон дают порядка тысячи тонн урожая. Наращивать объемы в хозяйстве позволяют новые технологии. Так, по последним трендам создали интенсивные сады. Деревья высаживают максимально близко друг к другу. У каждого есть индивидуальная опора и капельный полив. Такой подход дает свои плоды – как в прямом, так и переносном смысле.