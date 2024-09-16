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Белорусские пляжники узнали соперников в квалификации на ЧМ-2025

16 сентября 2024 17:47
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Сборная Беларуси по пляжному футболу узнала своих соперников по европейской квалификации чемпионата мира 2025 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские пляжники узнали соперников в квалификации на ЧМ-2025-1

По итогам жеребьевки наши парни попали в группу D, где померятся силами с командами Бельгии, Турции и Молдовы. Игры состоятся с 4 по 13 октября в Испании. Финальная часть планетарного форума пройдет в мае будущего года на Сейшельских островах. На прошлой неделе сборная Беларуси стала бронзовым призером Евролиги, разгромив в решающем матче за третье место испанцев со счетом 6:1.

# Футбол

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