Белорусские пляжники узнали соперников в квалификации на ЧМ-2025

Сборная Беларуси по пляжному футболу узнала своих соперников по европейской квалификации чемпионата мира 2025 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По итогам жеребьевки наши парни попали в группу D, где померятся силами с командами Бельгии, Турции и Молдовы. Игры состоятся с 4 по 13 октября в Испании. Финальная часть планетарного форума пройдет в мае будущего года на Сейшельских островах. На прошлой неделе сборная Беларуси стала бронзовым призером Евролиги, разгромив в решающем матче за третье место испанцев со счетом 6:1.