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Жаркая пара для заготовителей! Как собирают продукцию и куда реализуют?

25 июля 2024 18:40
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Жаркая пора для заготовителей. Белкоопсоюз уже закупил у населения 4 тысячи тонн овощей и фруктов. Дикоросы и сельхозпродукцию принимают в 760 приемозаготовительных пунктах. В настоящее время местные жители несут чернику, огурцы, томаты и яблоки. Впереди грибной сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заготавливают продукцию и куда реализуют, узнала Арина Верховская.

Жаркая пара для заготовителей! Как собирают продукцию и куда реализуют?-1

Елена на тихую охоту ходит уже несколько лет. Для нее это своего рода медитация. Летом собирает ягоды, а по осени грибы. Признается, если знать хорошие места, то десятилитровое ведерко можно набрать за несколько часов. Лето в этом году теплое. Черники много. И на варенье хватит, и заработать можно.

Елена Тарелко:
Вручную собираю. Так и ветки не портятся, и кустики сохраняются, и ягода чище.

Жаркая пара для заготовителей! Как собирают продукцию и куда реализуют?-4

Сдать собранные ягоды и получить за них деньги можно не выходя из леса. В районах работают мобильные пункты приема. К слову, цена за килограмм ягод и грибов в течение сезона меняется. Сейчас чернику и лисички принимают по 5 рублей. Активно несут и лисички. Улов у Николая сегодня хороший. За утро собрал почти 4 килограмма.

Жаркая пара для заготовителей! Как собирают продукцию и куда реализуют?-7

Николай Белявский:
В этом году очень много лисичек. В прошлом меньше было. От 500 до 1000 рублей.

Перед приемкой вся продукция проходит радиационный контроль. Для этого используют специальный дозиметр. Расскажите, как это происходит?

Жаркая пара для заготовителей! Как собирают продукцию и куда реализуют?-10

Анна Сидоренко, техник-радиолог Кировского райпо:
Сначала мы измеряем фоновые показания, затем смотрим показания от продукции. Проверив данную продукцию, я вижу, что эти показания отличаются ненамного. Можно сделать вывод, что эта продукция чистая. А более точные показания мы снимем на радиометре, измерив активность цезия-137.

Жаркая пара для заготовителей! Как собирают продукцию и куда реализуют?-13

Закупки у населения составляют свыше 60 % в общем заготовительном обороте. За 6 месяцев текущего года кооператоры выплатили около 150 миллионов рублей. В Кировском райпо уже закупили 15 тонн клубники, 3,5 тонны черники и около 3 тонн лисичек. Свежую продукцию реализуют в собственной торговой сети и на предприятиях общественного питания. Часть товаров отправляется на переработку.

Подробности в видео.

# Продукты питания # общество # Арина Верховская

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