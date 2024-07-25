Жаркая пара для заготовителей! Как собирают продукцию и куда реализуют?

Жаркая пора для заготовителей. Белкоопсоюз уже закупил у населения 4 тысячи тонн овощей и фруктов. Дикоросы и сельхозпродукцию принимают в 760 приемозаготовительных пунктах. В настоящее время местные жители несут чернику, огурцы, томаты и яблоки. Впереди грибной сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как заготавливают продукцию и куда реализуют, узнала Арина Верховская.

Елена на тихую охоту ходит уже несколько лет. Для нее это своего рода медитация. Летом собирает ягоды, а по осени грибы. Признается, если знать хорошие места, то десятилитровое ведерко можно набрать за несколько часов. Лето в этом году теплое. Черники много. И на варенье хватит, и заработать можно. Елена Тарелко:

Вручную собираю. Так и ветки не портятся, и кустики сохраняются, и ягода чище.

Сдать собранные ягоды и получить за них деньги можно не выходя из леса. В районах работают мобильные пункты приема. К слову, цена за килограмм ягод и грибов в течение сезона меняется. Сейчас чернику и лисички принимают по 5 рублей. Активно несут и лисички. Улов у Николая сегодня хороший. За утро собрал почти 4 килограмма.

Николай Белявский:

В этом году очень много лисичек. В прошлом меньше было. От 500 до 1000 рублей. Перед приемкой вся продукция проходит радиационный контроль. Для этого используют специальный дозиметр. Расскажите, как это происходит?

Анна Сидоренко, техник-радиолог Кировского райпо:

Сначала мы измеряем фоновые показания, затем смотрим показания от продукции. Проверив данную продукцию, я вижу, что эти показания отличаются ненамного. Можно сделать вывод, что эта продукция чистая. А более точные показания мы снимем на радиометре, измерив активность цезия-137.