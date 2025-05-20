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В Могилёвской области от укусов клещей пострадали более 350 человек

20 мая 2025 06:39
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Аномально весенняя погода, когда почти летняя жара резко сменяется заморозками, спровоцировала рост активности клещей. В Могилевской области от укусов опасных паукообразных с начала года пострадали более 350 человек, значительная часть из которых – дети, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилёвской области от укусов клещей пострадали более 350 человек-2

Сезон охоты клещи начали раньше обычного – их разбудила теплая и бесснежная зима. А сейчас для них наступила самая благоприятная погода. Причем для того, чтобы столкнуться с опасными насекомыми, вовсе необязательно выезжать на дачу или в лес. Они могут попасть в дом даже с букетами цветов. Эти насекомые опасны тем, что могут переносить серьезные заболевания, такие как клещевой энцефалит и болезнь Лайма. Поэтому профилактика превыше всего, особенно во время прогулок по лесу.

В Могилёвской области от укусов клещей пострадали более 350 человек-4

Марина Потешенко, энтомолог Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Максимально закрытая одежда при прогулках на природе. Одежда предпочтительно должна быть светлых тонов, так как на ней легче будет увидеть клеща. Также очень эффективным средством является применение репеллентов, которые сегодня можно купить либо в аптеке, либо в хозяйственных магазинах и применять их в соответствии с инструкцией. Каждые час-два во время пребывания в природных условиях надо осматривать себя в поисках клещей, так как клещ присасывается не сразу, а некоторое время он ползает по телу в поисках удобного для него места.

Однако если укуса все же не удалось избежать, удалить насекомое с тела нужно как можно быстрее и обратиться к врачу для назначения профилактического лечения. Вероятность заболевания клещевыми инфекциями снижается в разы, если помощь была оказана своевременно.

# природа Беларуси # природа # Природа и человек # Правила безопасности

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