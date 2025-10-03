Жорновский дендросад удивляет эксклюзивами! Показываем, какие экзотические растения там можно найти

Зеленый островок. Сегодня мы подарим суперидею для поклонников природы. Жорновский дендросад в Осиповичском районе станет для вас настоящей кругосветкой и перенесет в североамериканские, европейские и даже азиатские леса. Прогулки по роскошным аллеям в компании белок и птичьего хора – лучший сценарий на выходные.

Великолепный дендросад – детище Магдалены Радзивилл. С 1905 по 1911 годы на приусадебную территорию в Жорновке активно завозили экзоты. Тогда это было модно. Помещики старались впечатлить гостей диковинками. Над ландшафтом трудился специалист по управлению лесными территориями Роберт Брутен. В богатой коллекции насчитывалось около 100 видов древесно-кустарниковых растений. Сегодня сохранилось около 50 исполинов.