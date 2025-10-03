Жорновский дендросад удивляет эксклюзивами! Показываем, какие экзотические растения там можно найти
Зеленый островок. Сегодня мы подарим суперидею для поклонников природы. Жорновский дендросад в Осиповичском районе станет для вас настоящей кругосветкой и перенесет в североамериканские, европейские и даже азиатские леса. Прогулки по роскошным аллеям в компании белок и птичьего хора – лучший сценарий на выходные.
Великолепный дендросад – детище Магдалены Радзивилл. С 1905 по 1911 годы на приусадебную территорию в Жорновке активно завозили экзоты. Тогда это было модно. Помещики старались впечатлить гостей диковинками. Над ландшафтом трудился специалист по управлению лесными территориями Роберт Брутен. В богатой коллекции насчитывалось около 100 видов древесно-кустарниковых растений. Сегодня сохранилось около 50 исполинов.
Кристина Сторожишина, заведующий научным отделом Жорновской экспериментальной лесной базы Института леса НАН Беларуси:
Один из видов, который был еще высажен при Магдалине Родивилл – псевдотсуга мензиса. Вот несколько деревьев у нас сохранилось. Достигают высоты 30 метров. Для Беларуси это редкость.
Кристина Сторожишина:
Это бархат амурский. Удивляются, когда подходят и трогают это дерево. Кора у него мягкая. Делают пробки для вин.
Ботанический памятник природы, восхищает красотой и наполняет гармонией. Заморский фонд в один гектар как зеленая энциклопедия. Каждый вид здесь особенный. И если вы заранее договоритесь с сотрудниками лесной экспериментальной базы, вас ожидает познавательная экскурсия и немало открытий.
Подробности в видео.