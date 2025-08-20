Изучают природу и помогают её сохранять. Рассказываем, о проекте «Зелёные классы белорусской столицы»

Анна Меркушевич, корреспондент:

Как разжечь костер из одной восьмой спички? Как отличить джунгарских хомяков от сирийских? И где научиться дрессировке коз? Ответ прост – все это «Зеленые классы», находятся они на Чижовском водохранилище.

Детские крики и смех слышны издалека. Поляна, на которой разместились зеленоклассники, находится недалеко от пляжа «Жара». Здесь столичные школьники проводят лето с пользой. Они изучают растения и птиц в естественной среде, путешествуют по заповедным местам и экологическим тропам, помогают охранять живую природу. Это своего рода полевая практика.