Изучают природу и помогают её сохранять. Рассказываем, о проекте «Зелёные классы белорусской столицы»

Анна Меркушевич, корреспондент:
Как разжечь костер из одной восьмой спички? Как отличить джунгарских хомяков от сирийских? И где научиться дрессировке коз? Ответ прост – все это «Зеленые классы», находятся они на Чижовском водохранилище.
Детские крики и смех слышны издалека. Поляна, на которой разместились зеленоклассники, находится недалеко от пляжа «Жара». Здесь столичные школьники проводят лето с пользой. Они изучают растения и птиц в естественной среде, путешествуют по заповедным местам и экологическим тропам, помогают охранять живую природу. Это своего рода полевая практика.
Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития, общественный эколог Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
«Зеленые классы белорусской столицы» – это минский городской проект, который курирует Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Ну и, соответственно, учреждения образования также в этом проекте принимают участие. Занимаемся мы преимущественно с первыми и четвертыми классами. Одна из наших важных задач в том, чтобы с детками изучить все природные объекты, которые находятся вокруг нас. Это растения, птицы, насекомые, какие-то зверьки, если удастся увидеть.
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