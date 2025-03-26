В Беларуси усилили контроль за незаконной торговлей первоцветами

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает отказаться от сбора и приобретения первоцветов. Параллельно в стране усилен контроль за действиями, наносящими вред белорусским лесам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша съемочная группа побывала в рейде с представителями городской администрации и служб охраны природы. Нарушители на крупнейшем рынке страны нашлись тут же. Черемша, или медвежий лук, привлекает покупателей своими кулинарными свойствами и богатством витаминов. Сбор растения, а тем более его продажа, – под запретом. За это предусмотрена административная ответственность и штраф в размере более 1 250 рублей.

Мы знаем о правилах, что черемшу можно продавать со своего собственного участка. Поэтому мы 10 лет назад посадили черемшу, вот уже третий год ей торгуем.

Татьяна Шеменкова, начальник отдела контроля за охраной и использованием земель, лесов, животного и растительного мира Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Ежегодно для нашей страны каждую весну становится серьезной проблемой сбор и торговля. Наша задача – донести до каждого, что важно не допустить их массовый сбор, который осуществляется на территории республики. Задача именно в Минске – не допустить их незаконный оборот и торговлю.

Появление первоцветов – главный предвестник прихода весны. Лучше всего ими любоваться в природе, сохраняя ее красоту для будущих поколений.