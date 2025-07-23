Стаи китов-убийц топят суда у берегов Испании и Франции – Telegraph

Стая косаток нападает на суда у берегов стран ЕС с целью их потопить, пишет РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

По мнению ученых, инициатором нападений является самка косатки по имени Белая Глэдис, которая обучила этих морских обитателей нападать на суда. Такую реакцию вызвало получение ею травмы при столкновении с лодкой или при попадании в ловушку браконьеров.

В материале указывается, что первые случаи произошли в 2020 году. В период с мая по сентябрь – 29 нападений, в течение 5 лет хищникам удалось потопить 6 судов.

Географически на данный момент территория нападения располагается у берегов Франции и Испании.

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