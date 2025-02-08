Кровавую реку заметили в пригороде Буэнос-Айреса

В Аргентине канал Саранди окрасился в красный цвет, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Buenos Aires Times.

Канал расположен в районе Буэнос-Айреса. В материале представлены комментарии местной жительницы, которая указывает, что «Саранди страдает от загрязнения», а внешне канал напоминает последствия «кровавой резни».

Представители Министерства окружающей среды провинции взяли пробы воды с целью выяснения причин изменения ее окраски.