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Кровавую реку заметили в пригороде Буэнос-Айреса

08 февраля 2025 10:17
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В Аргентине канал Саранди окрасился в красный цвет, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Buenos Aires Times.

Кровавую реку заметили в пригороде Буэнос-Айреса-1

Фото: Pinterest

Канал расположен в районе Буэнос-Айреса. В материале представлены комментарии местной жительницы, которая указывает, что «Саранди страдает от загрязнения», а внешне канал напоминает последствия «кровавой резни».

Представители Министерства окружающей среды провинции взяли пробы воды с целью выяснения причин изменения ее окраски.

# природа # Природа и человек

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