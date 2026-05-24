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Новости по тегу #Последний звонок

Как прошли «последние звонки» в школах Беларуси – собрали яркие моменты
24 мая 2026 17:25

Как прошли «последние звонки» в школах Беларуси – собрали яркие моменты

Последние звонки прозвенели по всей стране – как проходит праздник у столичных выпускников
23 мая 2026 17:17

Последние звонки прозвенели по всей стране – как проходит праздник у столичных выпускников

Последние звонки для выпускников прозвенели во всех школах Беларуси
23 мая 2026 11:10

Последние звонки для выпускников прозвенели во всех школах Беларуси

Последний звонок! В Беларуси со школой прощаются около 58 тыс. выпускников
23 мая 2026 08:07

Последний звонок! В Беларуси со школой прощаются около 58 тыс. выпускников

В Беларуси прошли последние звонки. Выпускники рассказали, чем им запомнились школьные годы
26 мая 2025 10:55

В Беларуси прошли последние звонки. Выпускники рассказали, чем им запомнились школьные годы

Грандиозный концерт «Последний звонок» собрал 12 тысяч столичных выпускников! Как прошло масштабное торжество
24 мая 2025 17:55

Грандиозный концерт «Последний звонок» собрал 12 тысяч столичных выпускников! Как прошло масштабное торжество

Милиция усилит контроль во время проведения последних звонков
23 мая 2025 09:53

Милиция усилит контроль во время проведения последних звонков

Республиканский «Последний звонок» пройдёт в Гомеле 22 мая
13 мая 2025 07:03

Республиканский «Последний звонок» пройдёт в Гомеле 22 мая

«Майский вальс» – как выпускники готовятся к последнему школьному танцу для конкурса?
27 мая 2024 17:53

«Майский вальс» – как выпускники готовятся к последнему школьному танцу для конкурса?

Известные артисты и яркое шоу – последний звонок для выпускников столицы состоялся в «Минск-Арене»
25 мая 2024 17:03

Известные артисты и яркое шоу – последний звонок для выпускников столицы состоялся в «Минск-Арене»

Свыше 10 тыс. 11-классников выпускаются в Брестской области. Сегодня для них звучал последний звонок
25 мая 2024 14:02

Свыше 10 тыс. 11-классников выпускаются в Брестской области. Сегодня для них звучал последний звонок

Столичные выпускники возложили цветы к стеле «Минск – город-герой»
25 мая 2024 13:48

Столичные выпускники возложили цветы к стеле «Минск – город-герой»