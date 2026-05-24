Новости по тегу #Последний звонок

Давайте посмотрим, как школьники провожали последние учебные дни.
В адрес выпускников звучат самые теплые слова напутствий. Поздравления от руководства города, представителей Министерства образования и, конечно, от педагогов, которые стали для них самыми близкими людьми.
От областных центров до небольших населенных пунктов – торжественные мероприятия охватили всю страну.
Торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года начались с поднятия государственного флага и исполнения гимна.
Последний звонок прозвенел во всех школах страны. Особенно он запомнился одиннадцатиклассникам. Впереди у них новая глава.
Последний звонок для почти 12 тысяч юношей и девушек гремит на площадке «Минск-Арены». В этот вечер выпускники – в центре внимания.
Сотрудники милиции будут нести службу в местах проведения торжеств.
Участниками мероприятия станут три тысячи выпускников нашей страны. Это учащиеся, достигшие высоких успехов в учебе, спорте, общественной жизни, победители олимпиад, а также творческих конкурсов.
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