Милиция усилит контроль во время проведения последних звонков

Минские правоохранители перейдут на усиленный режим несения службы в субботу, 24 мая. В этот день в белорусской столице состоятся торжественные линейки по случаю завершения учебного года.
Сотрудники милиции будут нести службу в местах проведения торжеств. Пристальное внимание будет уделено дорожной безопасности рядом с учебными заведениями, контроль усилен в местах массового отдыха, парках и скверах.
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