Последние звонки для выпускников прозвенели во всех школах Беларуси

Особенный день для белорусских учащихся. Во всех школах и гимназиях страны прозвучал последний звонок. Торжественные линейки начались с поднятия государственного флага и исполнения гимна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От областных центров до небольших населенных пунктов – торжественные мероприятия охватили всю страну. Последний школьный вальс закружил сегодня, 23 мая, всего 15 выпускников средней школы в агрогородке Обухово Гродненского района. За плечами каждого из этих ребят победы на предметных олимпиадах, спортивные триумфы и серьезные научные проекты. Родная школа дала им старт, и сегодня эта яркая, творческая молодежь уверенно смотрит в будущее, унося с собой во взрослую жизнь самые амбициозные планы и мечты.

Екатерина Мишук, выпускница Обуховской средней школы имени И.П. Сенько: Я чувствую себя волнительно, потому что это моя последняя линейка в этой школе. Я уже настолько привязалась за эти 11 лет, что очень грустно отпускать эту школу. Я хочу поступить в медицинский университет. Мне нравится, что Беларусь – это одна из мировых стран, где есть социальная программа, где люди могут получать бесплатное образование, бесплатную медицину и я хочу участвовать в этом, я хочу может быть в будущем представлять Беларусь на международной арене.

Марина Тарасевич, директор Обуховской средней школы имени И.П. Сенько:

Я уверена, что те черты, которыми наделены наши выпускники, они смогут добиться высоких результатов. И конечно же наши учащиеся смогут показать себя достойными гражданами нашей страны. У них у каждого огромные планы. Я верю, что целеустремленность, воля к победе помогут им добиться действительно великих высот.

Впереди у ребят важный и ответственный экзаменационный этап. Педагоги уверены: высокий уровень подготовки и целеустремленность помогут 11-классникам успешно справиться с испытаниями. Завершится этот волнительный день для минских выпускников большой дискотекой в «Минск-Арене», которая объединит более 13 тысяч человек.