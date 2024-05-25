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Свыше 10 тыс. 11-классников выпускаются в Брестской области. Сегодня для них звучал последний звонок

25 мая 2024 14:02
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Песни, танцы, улыбки и слезы – последний лист школьного календаря 25 мая перевернули во всех регионах страны. Звон колокольчика проводил во взрослую жизнь выпускников 9-й школы Бреста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше 10 тыс. 11-классников выпускаются в Брестской области. Сегодня для них звучал последний звонок-1

В этом году здесь прощаются сразу с тремя классами. Среди 11-классников Анна Юшкевич. Последний школьный год для девушки был весьма ответственным, необходимо было определиться с будущей профессией. Анна мечтает стать журналистом.

Свыше 10 тыс. 11-классников выпускаются в Брестской области. Сегодня для них звучал последний звонок-4

Анна Юшкевич, выпускница брестской средней школы № 9 имени А.Ф. Наганова:
Сейчас, после последнего звонка, уже даже страшно даже, потому что новая жизнь, новые обязанности, новые права. И немножко даже страшно вступать в эту жизнь, потому что что-то новое, что-то необычное, что-то еще неизведанное.

Свыше 10 тыс. 11-классников выпускаются в Брестской области. Сегодня для них звучал последний звонок-7

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:
Сегодня без малого 10 тысяч выпускников, которые будут принимать свои решения о будущем. Это очень важно сегодня для страны. 4-5 лет – и это уже полноценные руководители, мастера, прорабы, учителя. Уже сегодня знают, что происходит, они должны сделать правильный выбор по профессии, правильный политический выбор.

Свыше 10 тыс. 11-классников выпускаются в Брестской области. Сегодня для них звучал последний звонок-10

В Брестской области после 11 классов выпускаются свыше 10 тысяч ребят. Впереди их, а также тех, кто решил поступать после 9 класса, ждет проверка знаний. Испытания пройдут с 27 мая по 9 июня. А уже 14-го числа ребятам вручат аттестаты об общем среднем образовании.

# Последний звонок # общество # Юрий Шулейко

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