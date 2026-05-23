Последний звонок! В Беларуси со школой прощаются около 58 тыс. выпускников

Особенный день сегодня, 23 мая, для белорусских учащихся. Во всех школах и гимназиях звучит последний звонок. Со своими альма-матер прощаются 58 тысяч 11-классников. Торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года начались с поднятия государственного флага и исполнения гимна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всю палитру эмоций – от радости до легкой грусти – сегодня испытывают и выпускники 4-й гимназии Минска. Шаг во взрослую жизнь из стен крупнейшего белорусскоязычного учреждения образования страны делают 76 11-классников. Выпускников можно узнать по атласным лентам с золотой печатью. Среди них обладатели дипломов городских предметных олимпиад, организаторы концертов. Команда выпускников 4-й гимназии – абсолютный победитель конкурса экономического факультета БГУ и обладатель диплома Национального банка Беларуси. Сегодня в адрес ребят звучат напутствия от педагогов и родителей. Также творческие подарки подготовили первоклассники. А выпускники, в свою очередь, закружили в вальсе.

Милана Тулупова, учащаяся гимназии №4 Минска: Для меня безумно сейчас грустно расставаться с учителями, с одноклассниками, к которым я безумно сильно привыкла, которые сделали из меня человека, которые помогли мне стать такой, какой я сейчас являюсь. Поступать я планирую в Белорусский государственный университет на факультет журналистики. Дело в том, что я хочу продолжить семейную династию, потому что у меня и мама, и папа, и бабушка – все журналисты.

Даниил Гомза, учащийся гимназии №4 Минска:

Конечно же, чувствуется небольшая грусть, потому что это было долгое время, все мы были дружным классом, но также есть небольшая радость, потому что новая жизнь начинается, новые друзья, новые дороги. В идеале хочу стать врачом-хирургом, беру целевое направление.

После торжественной линейки ребята возложат цветы к стеле «Минск-город-герой». Завершится этот волнительный день ярко. 11-классников ждут на масштабном празднике в «Минск-Арене». Большая дискотека объединит более 13 тысяч выпускников.