Республиканский «Последний звонок» пройдёт в Гомеле 22 мая

Ответственное время наступает для выпускников школ. Впереди итоговые экзамены и Республиканский «Последний звонок». В 2025 году он пройдет в Гомеле 22 мая, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выбор города связан с тем, что именно он получил статус «Молодежной столицы». Участниками мероприятия станут три тысячи выпускников нашей страны. Это учащиеся, достигшие высоких успехов в учебе, спорте, общественной жизни, победители олимпиад, а также творческих конкурсов.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Соберутся ребята со всех областей, со всех уголков нашей страны. Их ждет очень насыщенная не только культурная программа, но и историческая, потому что этот год у нас ознаменован 80-летием Великой Победы и ребята будут иметь возможность посетить в том числе и памятные исторические места, чтобы еще раз сохранить историческую память о Великой Победе.

В этом году последний звонок прозвучит в школах 24 мая для 56 тысяч 11-классников. Выпускные вечера с вручением аттестатов проведут на базе школ и гимназий, в исключительных случаях – в стенах учреждений дополнительного образования 13 июня.