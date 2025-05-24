Грандиозный концерт «Последний звонок» собрал 12 тысяч столичных выпускников! Как прошло масштабное торжество

Последний звонок для почти 12 тысяч юношей и девушек гремит на площадке «Минск-Арены». В этот вечер выпускники – в центре внимания. С первых минут праздника уникальная концертная программа на сцене со множеством сюрпризов и трогательных моментов никого не оставила равнодушным. С окончанием школы и началом нового этапа жизни, более ответственного, но от этого не менее интересного, 11-классников поздравляют звезды белорусской и российской эстрады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об атмосфере масштабного торжества расскажет Элла Маркевич.

Элла Маркевич, корреспондент:

Мы находимся на самом грандиозном выпускном страны! Главные герои вечера – безусловно, 11-классники. В зале порядка 12 тысяч молодых людей.

В адрес выпускников звучат теплые слова напутствий и поздравления от руководства города, учителей, представителей Министерства образования, а также от самых близких и родных – родителей.

Марина Ильина, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Самое главное, что хотелось бы пожелать нашим выпускникам – это развития, постоянного развития. Думать о том, что они могут сделать хорошего для себя, для своей семьи и для своей родины.

Такой яркий праздник для ребят проходит уже в четвертый раз. В этом году организаторы удивляют уникальной развлекательной и музыкальной программой. На сцене более 500 участников – около 30 творческих коллективов, а также звезды эстрады. Хедлайнером вечера стал популярный российский исполнитель Олег Майами. И судя по невероятной атмосфере в зале, такой формат пришелся по душе абсолютно всем. Еще до начала торжества молодые люди успели сделать десятки снимков на тематических площадках. Давайте послушаем, какие чувства и ожидания наполняют сердца юношей и девушек в этот праздничный вечер.

Нам грустно прощаться со школой в какой-то степени, но с другой стороны мы счастливы, что идем в новую жизнь.