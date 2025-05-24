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Грандиозный концерт «Последний звонок» собрал 12 тысяч столичных выпускников! Как прошло масштабное торжество

24 мая 2025 17:55
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Последний звонок для почти 12 тысяч юношей и девушек гремит на площадке «Минск-Арены». В этот вечер выпускники – в центре внимания. С первых минут праздника уникальная концертная программа на сцене со множеством сюрпризов и трогательных моментов никого не оставила равнодушным. С окончанием школы и началом нового этапа жизни, более ответственного, но от этого не менее интересного, 11-классников поздравляют звезды белорусской и российской эстрады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об атмосфере масштабного торжества расскажет Элла Маркевич.

Грандиозный концерт «Последний звонок» собрал 12 тысяч столичных выпускников! Как прошло масштабное торжество-2

Элла Маркевич, корреспондент:
Мы находимся на самом грандиозном выпускном страны! Главные герои вечера – безусловно, 11-классники. В зале порядка 12 тысяч молодых людей.

Грандиозный концерт «Последний звонок» собрал 12 тысяч столичных выпускников! Как прошло масштабное торжество-4

В адрес выпускников звучат теплые слова напутствий и поздравления от руководства города, учителей, представителей Министерства образования, а также от самых близких и родных – родителей.

Грандиозный концерт «Последний звонок» собрал 12 тысяч столичных выпускников! Как прошло масштабное торжество-6

Марина Ильина, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Самое главное, что хотелось бы пожелать нашим выпускникам – это развития, постоянного развития. Думать о том, что они могут сделать хорошего для себя, для своей семьи и для своей родины. 

Грандиозный концерт «Последний звонок» собрал 12 тысяч столичных выпускников! Как прошло масштабное торжество-8

Такой яркий праздник для ребят проходит уже в четвертый раз. В этом году организаторы удивляют уникальной развлекательной и музыкальной программой.

На сцене более 500 участников – около 30 творческих коллективов, а также звезды эстрады. Хедлайнером вечера стал популярный российский исполнитель Олег Майами. И судя по невероятной атмосфере в зале, такой формат пришелся по душе абсолютно всем. Еще до начала торжества молодые люди успели сделать десятки снимков на тематических площадках. Давайте послушаем, какие чувства и ожидания наполняют сердца юношей и девушек в этот праздничный вечер.

Грандиозный концерт «Последний звонок» собрал 12 тысяч столичных выпускников! Как прошло масштабное торжество-10

Нам грустно прощаться со школой в какой-то степени, но с другой стороны мы счастливы, что идем в новую жизнь. 

Грандиозный концерт «Последний звонок» собрал 12 тысяч столичных выпускников! Как прошло масштабное торжество-12

Мы сюда все пришли с максимально радостными эмоциями. Мы все очень долго ждали этот день. Потому что последний звонок, последний день, когда мы все вместе так соберемся. 

Сегодня они прощаются с беззаботной школьной жизнью. Позади 11 лет, тысячи уроков, контрольные, первые друзья и первые влюбленности. Впереди – не менее насыщенные годы, полные новых возможностей. 

Подробности в видео.

# Последний звонок # Школьники # Концерт в Минске # Марина Ильина

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