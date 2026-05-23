Последние звонки прозвенели по всей стране – как проходит праздник у столичных выпускников

Волнительный и немного грустный праздник для выпускников и их родителей. 23 мая по всей стране прозвенели последние звонки. Но, пожалуй, самый масштабный и зрелищный праздник для столичных выпускников – на «Минск-Арене», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уникальная концертная программа, сюрпризы и трогательные моменты. Героев этого дня с окончанием школы поздравляют звезды белорусской и российской эстрады. На площадке работает наша съемочная группа. На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Элла Маркевич

Элла Маркевич, корреспондент:

Сегодня под сводами «Минск-Арены» собрались более 13 тысяч 11-классников. Смелые, талантливые, креативные – они сегодня, безусловно, главные герои вечера. Последний звонок! В Беларуси со школой прощаются около 58 тыс. выпускников В адрес выпускников звучат самые теплые слова напутствий. Поздравления от руководства города, представителей Министерства образования и, конечно, педагогов, которые стали для них самыми близкими людьми.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Каждый строит свои планы в будущее, каждый выбирает свою дальнейшую образовательную судьбу и, конечно, все переживают: учителя, родители. Но мы верим в то, что наши выпускники готовы ко взрослой жизни.

Праздник в честь последнего звонка в таком грандиозном формате для столичных выпускников организуют уже в пятый, юбилейный раз. И каждый год организаторы стараются подготовить что-то особенное, уникальное. В этом, например, концепция шоу-круиз «По волнам Минского моря». И все присутствующие, включая нашу съемочную группу, на несколько часов стали пассажирами школьного лайнера.

Шоу двойников, ремиксы на знаменитые хиты, сложные творческие номера, декорации… Все это создает неповторимую атмосферу праздника, который точно запомнится. Всего на сцене задействовано более полутысячи участников. А хедлайнером вечера стал популярный российский исполнитель Леша Свик.