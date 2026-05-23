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Последние звонки прозвенели по всей стране – как проходит праздник у столичных выпускников

23 мая 2026 17:17
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Волнительный и немного грустный праздник для выпускников и их родителей. 23 мая по всей стране прозвенели последние звонки. Но, пожалуй, самый масштабный и зрелищный праздник для столичных выпускников – на «Минск-Арене», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уникальная концертная программа, сюрпризы и трогательные моменты. Героев этого дня с окончанием школы поздравляют звезды белорусской и российской эстрады. На площадке работает наша съемочная группа.

На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Элла Маркевич

Последние звонки прозвенели по всей стране – как проходит праздник у столичных выпускников-2

Элла Маркевич, корреспондент:
Сегодня под сводами «Минск-Арены» собрались более 13 тысяч 11-классников. Смелые, талантливые, креативные – они сегодня, безусловно, главные герои вечера. 

Последний звонок! В Беларуси со школой прощаются около 58 тыс. выпускников

В адрес выпускников звучат самые теплые слова напутствий. Поздравления от руководства города, представителей Министерства образования и, конечно, педагогов, которые стали для них самыми близкими людьми.

Последние звонки прозвенели по всей стране – как проходит праздник у столичных выпускников-4

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Каждый строит свои планы в будущее, каждый выбирает свою дальнейшую образовательную судьбу и, конечно, все переживают: учителя, родители. Но мы верим в то, что наши выпускники готовы ко взрослой жизни.

Последние звонки прозвенели по всей стране – как проходит праздник у столичных выпускников-6

Праздник в честь последнего звонка в таком грандиозном формате для столичных выпускников организуют уже в пятый, юбилейный раз. И каждый год организаторы стараются подготовить что-то особенное, уникальное. В этом, например, концепция шоу-круиз «По волнам Минского моря». И все присутствующие, включая нашу съемочную группу, на несколько часов стали пассажирами школьного лайнера.

Последние звонки прозвенели по всей стране – как проходит праздник у столичных выпускников-8

Шоу двойников, ремиксы на знаменитые хиты, сложные творческие номера, декорации… Все это создает неповторимую атмосферу праздника, который точно запомнится. Всего на сцене задействовано более полутысячи участников. А хедлайнером вечера стал популярный российский исполнитель Леша Свик.

Последние звонки прозвенели по всей стране – как проходит праздник у столичных выпускников-10

Это отличная перезагрузка перед экзаменами.

Вместе с тем в этом празднике есть и нотки грусти. Позади 11 лет учебы, уроки и контрольные... Но ребята получили не только знания. Они научились дружить, мечтать и быть собой.

Подробнее смотрите в видео.

# Последний звонок # Андрей Иванец

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