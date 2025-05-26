В Беларуси прошли последние звонки. Выпускники рассказали, чем им запомнились школьные годы

Последний звонок прозвенел во всех школах страны. Особенно он запомнился одиннадцатиклассникам. Впереди у них новая глава. Экзамены, поступления и взрослая жизнь.

Артем Ковалев, выпускник:

Волнительно очень, как я буду поступать. Хочу в экономический, в идеальном случае. Хорошая профессия. С девятого класса готовился активно.

Давно определилась с будущей профессией и выпускница Виктория Бурлакова. Девушка обожает творчество, создает собственные дизайн-проекты и пространственные интерьеры. В своих силах не сомневается, уверена, что экзамены сдаст на отлично и воплотит мечту детства.