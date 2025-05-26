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В Беларуси прошли последние звонки. Выпускники рассказали, чем им запомнились школьные годы

26 мая 2025 10:55
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Последний звонок прозвенел во всех школах страны. Особенно он запомнился одиннадцатиклассникам. Впереди у них новая глава. Экзамены, поступления и взрослая жизнь.

В Беларуси прошли последние звонки. Выпускники рассказали, чем им запомнились школьные годы -2

Артем Ковалев, выпускник:
Волнительно очень, как я буду поступать. Хочу в экономический, в идеальном случае. Хорошая профессия. С девятого класса готовился активно.

Давно определилась с будущей профессией и выпускница Виктория Бурлакова. Девушка обожает творчество, создает собственные дизайн-проекты и пространственные интерьеры. В своих силах не сомневается, уверена, что экзамены сдаст на отлично и воплотит мечту детства.

В Беларуси прошли последние звонки. Выпускники рассказали, чем им запомнились школьные годы -4

Виктория Бурлакова, выпускница:
Я собираюсь поступать в Институт современных знаний имени Широкова на дизайн предмета пространственной среды. Буду дизайнером интерьера. Вообще я рисую с самого детства, но подготовка именно шла в 11 классе, а так у меня навык по всей жизни.

Подробности в видео.

# школа # Последний звонок

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