Столичные выпускники возложили цветы к стеле «Минск – город-герой»

Более 55 тысяч 11-классников 25 мая прощаются со школьной скамьей. По всей стране для выпускников прозвенел последний звонок. В учреждениях образования состоялись торжественные линейки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно учащиеся столичных школ и гимназий в этот день приходят к стеле «Минск – город-герой», чтобы почтить память тех, кто защищал нашу страну в годы войны и подарил возможность спокойно жить и учиться. У знакового мемориала собрались более тысячи выпускников, руководство города и педагоги. Все они пришли сюда по зову сердца.

Александра Лугина, выпускница гимназии № 15 Минска:

Считаю это важным, потому что без прошлого нет будущего. И для этого обязательно нужно помнить подвиг, который совершил наш народ.

Ева Тарасик, выпускница гимназии № 12 Минска:

Многие дети погибли на войне и не успели почувствовать этих эмоций. Закончив 11 классов, в честь этого каждый учащийся возлагает цветы.

Андрей Стригельский, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Это хорошая молодежь, которая четко знает, чем она будет заниматься, какую жизненную траекторию выберет. Мы очень рассчитываем, что большинство ребят поступит в высшие учебные заведения.