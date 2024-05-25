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Столичные выпускники возложили цветы к стеле «Минск – город-герой»

25 мая 2024 13:48
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Более 55 тысяч 11-классников 25 мая прощаются со школьной скамьей. По всей стране для выпускников прозвенел последний звонок. В учреждениях образования состоялись торжественные линейки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столичные выпускники возложили цветы к стеле «Минск – город-герой»-1

Традиционно учащиеся столичных школ и гимназий в этот день приходят к стеле «Минск – город-герой», чтобы почтить память тех, кто защищал нашу страну в годы войны и подарил возможность спокойно жить и учиться. У знакового мемориала собрались более тысячи выпускников, руководство города и педагоги. Все они пришли сюда по зову сердца.

Столичные выпускники возложили цветы к стеле «Минск – город-герой»-4

Александра Лугина, выпускница гимназии № 15 Минска:
Считаю это важным, потому что без прошлого нет будущего. И для этого обязательно нужно помнить подвиг, который совершил наш народ.

Столичные выпускники возложили цветы к стеле «Минск – город-герой»-7

Ева Тарасик, выпускница гимназии № 12 Минска:
Многие дети погибли на войне и не успели почувствовать этих эмоций. Закончив 11 классов, в честь этого каждый учащийся возлагает цветы.

Столичные выпускники возложили цветы к стеле «Минск – город-герой»-10

Андрей Стригельский, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Это хорошая молодежь, которая четко знает, чем она будет заниматься, какую жизненную траекторию выберет. Мы очень рассчитываем, что большинство ребят поступит в высшие учебные заведения.

Столичные выпускники возложили цветы к стеле «Минск – город-герой»-13

Уже вечером порядка 12 тысяч столичных 11-классников станут участниками масштабного торжества в «Минск-Арене». Выпускников ждут тематические фотозоны, стилизованные площадки и концертная программа.

# Последний звонок # общество # Андрей Стригельский

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