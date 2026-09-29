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Новости по тегу #Опрос

Уровень доверия американцев к СМИ остается одним из самых низких за всю историю – опрос
29 сентября 2026 18:30

Уровень доверия американцев к СМИ остается одним из самых низких за всю историю – опрос

Почти 93% белорусов выступают за доброжелательные отношения со всеми странами – результаты социсследования
24 сентября 2026 06:06

Почти 93% белорусов выступают за доброжелательные отношения со всеми странами – результаты социсследования

Более 30% белорусов выступают за более тесные отношения с Польшей – социсследование
23 сентября 2026 17:10

Более 30% белорусов выступают за более тесные отношения с Польшей – социсследование

Насколько белорусы удовлетворены качеством интернета? Показываем результаты масштабного соцопроса
23 сентября 2026 13:43

Насколько белорусы удовлетворены качеством интернета? Показываем результаты масштабного соцопроса

Вопросы внутренней и внешней политики – что говорят белорусы? Новые данные масштабного соцопроса
23 сентября 2026 12:04

Вопросы внутренней и внешней политики – что говорят белорусы? Новые данные масштабного соцопроса

Какие вопросы белорусы считают для себя наиболее актуальными? Результаты социсследования
23 сентября 2026 08:27

Какие вопросы белорусы считают для себя наиболее актуальными? Результаты социсследования

Чувствуют ли пешеходы себя в безопасности на тротуарах с учетом движения СПМ – социсследование
23 сентября 2026 08:22

Чувствуют ли пешеходы себя в безопасности на тротуарах с учетом движения СПМ – социсследование

Магазины, маркетплейсы или рынок? Где белорусы предпочитают покупать продукты, одежду, косметику и технику - социсследование
23 сентября 2026 08:13

Магазины, маркетплейсы или рынок? Где белорусы предпочитают покупать продукты, одежду, косметику и технику - социсследование

Насколько удовлетворены белорусы качеством мобильного интернета? Результаты социсследования
23 сентября 2026 08:05

Насколько удовлетворены белорусы качеством мобильного интернета? Результаты социсследования

Доверие к белорусским государственным СМИ растет – Мысливец
23 сентября 2026 07:58

Доверие к белорусским государственным СМИ растет – Мысливец

Какие источники информации у белорусов являются основными? Результаты социсследования
23 сентября 2026 07:47

Какие источники информации у белорусов являются основными? Результаты социсследования

Какие отношения должны быть у Беларуси с РФ и другими странами-соседями, Китаем, США? Результаты социсследования
23 сентября 2026 07:41

Какие отношения должны быть у Беларуси с РФ и другими странами-соседями, Китаем, США? Результаты социсследования